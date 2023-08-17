Смачна страва на вечерю: рецепт запечених макаронів із помідорами
Ця страва універсальна — її можна подати до святкового столу, а можна приготувати про запас і розігрівати за потреби.
Якщо вам подобаються прості та смачні страви в "сільському" стилі, то ця страва для вас. Макарони та свіжі помідори з часником і сиром — це перевірене часом поєднання продуктів.
У рецепті запечених макаронів із помідорами основною приправою є томатний соус, приправлений часником, але помідори також є основним інгредієнтом для посилення смаку.
Це ідеальний рецепт простої страви, яка може бути приготована заздалегідь і підходить для сімейного обіду. Але її також можна розділити на порції та з'їсти під час обідньої перерви на роботі. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Запечені макарони з помідорами
Інгредієнти:
- 500 г короткої пасти на кшталт пенне;
- 2 кг стиглих помідорів;
- 80 г панірувальних сухарів;
- 1 жменю нарізаної петрушки;
- 1/2 зубчика часнику;
- 60 г тертого сиру пекоріно;
- 60 г тертого сиру пармезан;
- сіль, перець.
Для соусу:
- 800 г очищених помідорів;
- 2 зубчики часнику;
- олія, сіль, перець.
Спочатку приготуйте соус. До слова, це універсальний рецепт, його можна використовувати і для інших страв, наприклад, для фрикадельок, або курки.
Розігрійте в глибокій сковорідці олію, обсмажте зубчики часнику, потім вийміть їх, додайте нарізані помідори, посоліть і поперчіть, готуйте близько 15 хвилин.
Стиглі помідори розріжте навпіл, або товстими скибочками, посоліть і дайте стекти зайвому соку. У мисці змішайте панірувальні сухарі з подрібненим часником, тертим сиром пекоріно і пармезаном, петрушкою.
Викладіть половину помідорів у форму для запікання, змащену олією, посипте їх половиною суміші панірувальних сухарів, скропіть невеликою кількістю олії та запікайте в розігрітій до 220 градусів духовці, доки поверхня не стане золотистою (приблизно 30 хвилин), вийміть і тримайте осторонь.
Відваріть макарони у великій кількості киплячої підсоленої води, злийте воду, приправте їх томатним соусом і невеликою кількістю панірувальних сухарів, розподіліть по формі, накрийте половинками помідорів, що залишилися, і посипте поверхню панірувальними сухарями. Збризніть краплею олії та запікайте в розігрітій до 220 градусів духовці, поки поверхня не стане золотистою.
Дістаньте, дайте постояти кілька хвилин і подавайте до столу.
Якщо ви любите використовувати духовку під час готування, спробуйте смачний запечений рис із томатами.