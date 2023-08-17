Смачна страва на вечерю: рецепт запечених макаронів із помідорами

Ця страва універсальна — її можна подати до святкового столу, а можна приготувати про запас і розігрівати за потреби.

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Якщо вам подобаються прості та смачні страви в "сільському" стилі, то ця страва для вас. Макарони та свіжі помідори з часником і сиром — це перевірене часом поєднання продуктів.

У рецепті запечених макаронів із помідорами основною приправою є томатний соус, приправлений часником, але помідори також є основним інгредієнтом для посилення смаку.

Це ідеальний рецепт простої страви, яка може бути приготована заздалегідь і підходить для сімейного обіду. Але її також можна розділити на порції та з'їсти під час обідньої перерви на роботі. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Запечені макарони з помідорами

Інгредієнти:

500 г короткої пасти на кшталт пенне;

2 кг стиглих помідорів;

80 г панірувальних сухарів;

1 жменю нарізаної петрушки;

1/2 зубчика часнику;

60 г тертого сиру пекоріно;

60 г тертого сиру пармезан;

сіль, перець.

Для соусу:

800 г очищених помідорів;

2 зубчики часнику;

олія, сіль, перець.

Спочатку приготуйте соус. До слова, це універсальний рецепт, його можна використовувати і для інших страв, наприклад, для фрикадельок, або курки.

Розігрійте в глибокій сковорідці олію, обсмажте зубчики часнику, потім вийміть їх, додайте нарізані помідори, посоліть і поперчіть, готуйте близько 15 хвилин.

Стиглі помідори розріжте навпіл, або товстими скибочками, посоліть і дайте стекти зайвому соку. У мисці змішайте панірувальні сухарі з подрібненим часником, тертим сиром пекоріно і пармезаном, петрушкою.

Викладіть половину помідорів у форму для запікання, змащену олією, посипте їх половиною суміші панірувальних сухарів, скропіть невеликою кількістю олії та запікайте в розігрітій до 220 градусів духовці, доки поверхня не стане золотистою (приблизно 30 хвилин), вийміть і тримайте осторонь.

Відваріть макарони у великій кількості киплячої підсоленої води, злийте воду, приправте їх томатним соусом і невеликою кількістю панірувальних сухарів, розподіліть по формі, накрийте половинками помідорів, що залишилися, і посипте поверхню панірувальними сухарями. Збризніть краплею олії та запікайте в розігрітій до 220 градусів духовці, поки поверхня не стане золотистою.

Дістаньте, дайте постояти кілька хвилин і подавайте до столу.

Якщо ви любите використовувати духовку під час готування, спробуйте смачний запечений рис із томатами.