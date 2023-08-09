Ситна страва зі свіжими овочами: рецепт запеченого рису з сиром і томатами

Це смачна домашня страва, яка сподобається буквально всім.

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Запечений рис — це домашня страва, яку ви полюбите за багатий соковитий смак, що викликає спогади про щасливі сімейні обіди.

Особливої пікантності їй надає вершковий соус з ароматом базиліку та свіжі томати. Цю страву можна приготувати з того рису, що залишився від вечері, або зварити рис спеціально. Цю страву також можна приготувати про запас і розігріти, якщо буде потрібно. Смачним рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Запечений рис із томатами та сиром

Інгредієнти:

круглий рис — 375 г

томатне пюре — 1 л

сир моцарела — 300 г

тертий сир парміджано — 150 г

1 середня цибулина

оливкова олія, сіль, чорний перець, базилік.

Щоб приготувати запечений рис, спочатку наріжте моцарелу на невеликі кубики. Залиште 2 або 3 шматочки для остаточної прикраси. Помістіть кубики в друшляк і залиште, щоб стекла зайва сироватка. Тим часом займіться соусом. Цибулю очистіть і дрібно наріжте.

На пательню налийте трохи олії, потім додайте цибулю, перемішайте і тушкуйте на повільному вогні близько 5 хвилин. Коли цибуля стане м'якою, влийте томатне пюре. Приправте сіллю і нехай соус готується не менше 40 хвилин.

Після закінчення зазначеного часу варіння соус за необхідності розбавте невеликою кількістю гарячої води і, коли він закипить, додайте рис і готуйте відповідно до часу, вказаного на упаковці (зазвичай близько 18 хвилин), часто помішуйте, щоб він не пригорів. Вимкнути вогонь за 2-3 хвилини до закінчення приготування, а потім додати три кубики моцарели і трохи тертого пармезану. Додайте листочки базиліку і поперчіть.

Усе добре перемішайте і вилийте у форму для запікання. Розрівняйте поверхню і посипте частиною моцарели, що залишилася, і тертим пармезаном. Покладіть кілька листків базиліку. Випікайте в розігрітій духовці за 220 градусів приблизно 15-20 хвилин, якщо хочете, щоб на поверхні утворилася скоринка, продовжуйте готувати на грилі ще кілька хвилин. Після того, як рис буде готовий, дайте йому відпочити протягом 5 хвилин, а потім подавайте.

Ви можете заздалегідь приготувати рис у духовці та підігріти його протягом кількох хвилин перед подачею на стіл. В іншому разі ви можете зберігати його протягом 1 дня в холодильнику, накривши прозорою плівкою. Ви також можете заморозити його після приготування, якщо хочете.

Озбройтеся фантазією, що диктується вашим смаком, і замініть моцарелу якимось іншим тягучим сиром на свій смак. Також ви можете додати кубики салямі або шинки.

Також ви можете приготувати до такого рису смачний салат із куркою.