Ідеальний перекус: рецепт мафінів із куркою та сиром

Під час подачі мафіни можна полити сметаною і посипати рубаною зеленню зверху.

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Якщо в холодильнику у вас залишилося трохи курячого філе, сиру, молока і борошна, дуже рекомендуємо приготувати швидкий і неймовірно апетитний перекус — курячі мафіни. Вони виходять смачними та ситними, а тому ідеально підходять як перекус на роботу, пікнік або просто на прогулянку. Рецептом страви поділилися в блозі "Рецепти щодня".

Курячі мафіни з сиром

Інгредієнти на 10шт:

куряче філе — 350 г;

яйце — 2 шт;

молоко — 250 мл;

борошно — 120 г;

сіль, перець — за смаком;

сир — 80 г;

свіжа зелень — пучок.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварити до готовності в підсоленій воді. Дати м'ясу охолонути й розібрати його на волокна.

В окремій мисці змішати яйця, молоко, борошно, сіль, перець, часник і вінчиком збити до однорідної суміші без грудочок.

Сир натерти і змішати в окремій мисці з курячим м'ясом і дрібно порубаною зеленню. Влити туди ж 6-7 столових ложок борошняної суміші, знову все добре перемішати.

Форми для мафінів, силіконові або металеві, змастити вершковим маслом. Заповнити їх м'ясною сумішшю, а зверху залити борошняною, десь по 2-2,5 столових ложки на кожен мафін.

Відправити форму в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, поки мафіни не зарум'яняться. Під час подачі їх можна полити сметаною і посипати рубаною зеленню зверху.

Раніше Фокус писав, як приготувати бананові мафіни з шоколадом.