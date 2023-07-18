Ідеальний перекус: рецепт мафінів із куркою та сиром
Під час подачі мафіни можна полити сметаною і посипати рубаною зеленню зверху.
Якщо в холодильнику у вас залишилося трохи курячого філе, сиру, молока і борошна, дуже рекомендуємо приготувати швидкий і неймовірно апетитний перекус — курячі мафіни. Вони виходять смачними та ситними, а тому ідеально підходять як перекус на роботу, пікнік або просто на прогулянку. Рецептом страви поділилися в блозі "Рецепти щодня".
Курячі мафіни з сиром
Інгредієнти на 10шт:
- куряче філе — 350 г;
- яйце — 2 шт;
- молоко — 250 мл;
- борошно — 120 г;
- сіль, перець — за смаком;
- сир — 80 г;
- свіжа зелень — пучок.
Спосіб приготування:
Куряче філе відварити до готовності в підсоленій воді. Дати м'ясу охолонути й розібрати його на волокна.
В окремій мисці змішати яйця, молоко, борошно, сіль, перець, часник і вінчиком збити до однорідної суміші без грудочок.
Сир натерти і змішати в окремій мисці з курячим м'ясом і дрібно порубаною зеленню. Влити туди ж 6-7 столових ложок борошняної суміші, знову все добре перемішати.
Форми для мафінів, силіконові або металеві, змастити вершковим маслом. Заповнити їх м'ясною сумішшю, а зверху залити борошняною, десь по 2-2,5 столових ложки на кожен мафін.
Відправити форму в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, поки мафіни не зарум'яняться. Під час подачі їх можна полити сметаною і посипати рубаною зеленню зверху.
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