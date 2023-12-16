Нежно, сочно и просто: маффины из куриной печени с сыром

Маффины из куриной печени – нежный и сочный перекус. А еще они сберегут вашу фигуру, ведь в их основе используется цельнозерновая мука вместо муки высшего сорта.

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Запеченные печеночные маффины с помидорами и сыром хороши не только на каждый день. Они достойно украсят и праздничный стол, покорив ваших гостей нежностью и выразительным вкусом. Рецептом поделился кулинарный портал Yabpoela.

Блюдо готовится очень легко и быстро. Для него нужен лишь обычный набор доступных ингредиентов. Из указанного количества продуктов получится 10 порций

Ингредиенты

печень куриная – 500 г;

яйца – 2 шт.;

мука цельнозерновая – 3 ст. л.;

разрыхлитель теста – 0.5 ч. л.;

помидор – 2 шт.;

сыр твердый – 100 г;

чеснок молотый – 0.5 ч. л.;

специи – по вкусу;

соль – по вкусу;

зелень – по вкусу;

масло растительное – для смазывания форм.

Приготовление

Шаг 1

Зачистите куриную печень, срезав все лишнее. В чашу блендера загрузите печень и яйца. Добавьте соль, сухой чеснок и любые другие приправы по вашему вкусу. Очень хорошо с печенью гармонируют молотый кориандр и мускатный орех.

Шаг 2

Перебейте ингредиенты до однородного состояния, добавьте к ним цельнозерновую муку и разрыхлитель. По вашему вкусу можно добавить рубленую свежую зелень.

Шаг 3

Смажьте формы для выпекания маффинов растительным маслом. Распределите по формам печеночную смесь. Формы не нужно наполнять до самого верха, учитывайте, что маффины хорошо поднимутся при выпечке.

Шаг 4

Выложите сверху по тонкой дольке помидора. Выпекайте маффины в разогретой до 180 ⁰С духовку около 25-30 минут.

Шаг 5

Посыпьте маффины натертым сыром примерно за 10 минут до того, как они будут готовы. После того как сыр расплавился, вынимайте маффины из духовки и дайте им остыть в форме.

Напомним, красивый и простой рецепт печеночного паштета с яблочным желе. Нежный паштет из печени с нотками мускатного ореха прекрасно сочетается по вкусу с яблоками и корицей. А две разные текстуры в одном блюде сделают его по-настоящему интересным.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальный перекус — маффины с курицей и сыром. При подаче маффины можно полить сметаной и посыпать рубленой зеленью сверху.