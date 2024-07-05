Сытно и бюджетно: рецепт салата с куриной печенью и морковью
Чтобы салат был вкуснее, дайте ему немного настояться.
Если хочется чего-то вкусного, сытного и бюджетного, рекомендуем приготовить салат с печенью и морковью по рецепту из кулинарного блога "Приятного аппетита/Рецепты". Блюдо получается не только очень аппетитным, но еще и очень ароматным. Такой салат можно приготовить как на обед или ужин, так и на стол к приходу гостей.
Салат с печенью и морковью
Ингредиенты:
- куриная печень – 300 гр;
- лук — 1/2 шт;
- маринованные огурцы – 1-2 шт;
- морковь по-корейски – 150 гр;
- сметана – 1 ст. л;
- майонез – 2 ч. л.
Способ приготовления:
Лук почистить, порезать мелкими кубиками и обжарить до золотистого цвета.
Куриную печень помыть, удалить лишний жир и пленки, обжарить на сильном огне на протяжении 3-4 минут, затем добавить на сковородку немного воды и тушить под крышкой приблизительно 7 минут.
Готовую печень нарезать и выложить в глубокую посуду. Туда же добавить морковь по-корейски, порезанные кубиками маринованные огурцы, заправить сметаной, смешанной с майонезом.
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