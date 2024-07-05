Сытно и бюджетно: рецепт салата с куриной печенью и морковью

Чтобы салат был вкуснее, дайте ему немного настояться.

Related video

Если хочется чего-то вкусного, сытного и бюджетного, рекомендуем приготовить салат с печенью и морковью по рецепту из кулинарного блога "Приятного аппетита/Рецепты". Блюдо получается не только очень аппетитным, но еще и очень ароматным. Такой салат можно приготовить как на обед или ужин, так и на стол к приходу гостей.

Салат с печенью и морковью

Ингредиенты:

куриная печень – 300 гр;

лук — 1/2 шт;

маринованные огурцы – 1-2 шт;

морковь по-корейски – 150 гр;

сметана – 1 ст. л;

майонез – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Лук почистить, порезать мелкими кубиками и обжарить до золотистого цвета.

Куриную печень помыть, удалить лишний жир и пленки, обжарить на сильном огне на протяжении 3-4 минут, затем добавить на сковородку немного воды и тушить под крышкой приблизительно 7 минут.

Готовую печень нарезать и выложить в глубокую посуду. Туда же добавить морковь по-корейски, порезанные кубиками маринованные огурцы, заправить сметаной, смешанной с майонезом.

Читайте также:

Куриная печень с овощами: рецепт вкусного и бюджетного блюда

Куриная печень с грибами в сметанно-горчичном соусе: быстрый рецепт ароматного блюда

Куриная печень в сырно-сливочном соусе: рецепт быстрого и сытного блюда