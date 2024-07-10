Підійде і для гриля, і для духовки: рецепт смачного маринаду для курячих крилець
Цей маринад просто приголомшливий і точно сподобається всім.
Багато хто любить курячі крильця і часто купує їх уже в готовому маринаді. Але спробуйте приготувати його самі і результат вас здивує. Рецептом поділилися на сайті Einfach Kochen.
Маринад для курячих крилець
Інгредієнти:
- курячі крильця — 1 кг.
Для маринаду:
- порошок паприки — 1 ч. л.;
- каєнський перець — щіпка;
- сушений орегано — 1 ч. л.;
- свіжомелений чорний перець;
- сіль;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- червоний винний оцет — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- соняшникова олія — 3 ст. л.
Промийте курячі крильця холодною водою і обсушіть кухонним папером. Для маринаду змішайте порошок паприки з каєнським перцем, орегано, перцем і сіллю в соєвому соусі.
Додайте червоний винний оцет, мед і томатну пасту. Нарешті додайте олію. Маринуйте курячі крильця приблизно 30 хвилин, а потім запікайте їх у духовці за температури 180 градусів до хрусткої скоринки приблизно 25 хвилин. Тим часом час від часу перевертайте. Альтернативно, ви можете приготувати курячі крильця на грилі. Приємного апетиту!
Пам'ятайте, мед у рецепті ідеально доповнює спеції, але за сильного вогню, наприклад на грилі, м'ясо швидко темніє.
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