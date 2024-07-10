Підійде і для гриля, і для духовки: рецепт смачного маринаду для курячих крилець

Цей маринад просто приголомшливий і точно сподобається всім.

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Багато хто любить курячі крильця і часто купує їх уже в готовому маринаді. Але спробуйте приготувати його самі і результат вас здивує. Рецептом поділилися на сайті Einfach Kochen.

Маринад для курячих крилець

Інгредієнти:

курячі крильця — 1 кг.

Для маринаду:

порошок паприки — 1 ч. л.;

каєнський перець — щіпка;

сушений орегано — 1 ч. л.;

свіжомелений чорний перець;

сіль;

соєвий соус — 2 ст. л.;

червоний винний оцет — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

томатна паста — 1 ст. л.;

соняшникова олія — 3 ст. л.

Промийте курячі крильця холодною водою і обсушіть кухонним папером. Для маринаду змішайте порошок паприки з каєнським перцем, орегано, перцем і сіллю в соєвому соусі.

Додайте червоний винний оцет, мед і томатну пасту. Нарешті додайте олію. Маринуйте курячі крильця приблизно 30 хвилин, а потім запікайте їх у духовці за температури 180 градусів до хрусткої скоринки приблизно 25 хвилин. Тим часом час від часу перевертайте. Альтернативно, ви можете приготувати курячі крильця на грилі. Приємного апетиту!

Пам'ятайте, мед у рецепті ідеально доповнює спеції, але за сильного вогню, наприклад на грилі, м'ясо швидко темніє.

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