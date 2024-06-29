Курка з лимоном по-грецьки: рецепт смачної страви

Усе, що потрібно для приготування цієї страви — це 30 хвилин маринування і 15 хвилин на грилі.

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Якщо любите страви середземноморської кухні, то спробуйте приготувати курку з лимоном по-грецьки. Цей рецепт сповнений смаку завдяки 30-хвилинному маринаду, який надає м'ясу яскравого аромату з цитрусовими нотками. Маринад також утримує вологу всередині м'яса, завдяки чому курка залишається ніжною і соковитою під час приготування. Рецептом поділилися на сайті Taste of home.

Курячі стегна на кістці ідеально підходять для гриля. Темне м'ясо залишається більш соковитим, ніж біле м'ясо курки, а кістка регулює температуру курки для рівномірного приготування. Стегна з кістками готуються довше, ніж стегна без кісток, тому коригуйте час приготування, якщо робите будь-які заміни. Приправи для маринаду — це середземноморські спеції, такі як часник, орегано, паприка, коріандр, сіль і перець, щоб додати трав'янисті, пікантні та злегка пряні елементи.

Курка з лимоном

Інгредієнти:

2 середніх лимони (знадобиться цедра і сік);

1/2 склянки оливкової олії;

2 зубчики часнику, подрібнених;

2 чайні ложки сушеного орегано;

1 чайна ложка паприки;

1/2 чайної ложки меленого коріандру;

1/2 чайної ложки солі;

1/2 чайної ложки крупно меленого перцю;

1 кг курячих стегенець на кістці;

за бажанням: розкришений сир фета, рубана петрушка і нарізаний лимон.

У невеликій мисці збийте цедру лимона, сік, оливкову олію, часник, орегано, паприку, коріандр, сіль і перець до однорідної маси. Залиште 1/3 склянки маринаду. Накрийте і поставте в холодильник залишений маринад.

Викладіть курку в глибоку миску, залийте маринадом і залиште на 30 хвилин. Це не один із тих рецептів, які слід маринувати всю ніч. Через надмірне маринування курка може стати м'якою та надмірно лимонною.

Після дістаньте курку з маринаду і смажте на грилі спочатку шкірою вниз, а потім переверніть. На це піде по 10 хвилин з кожного боку. Або готуйте її в духовці.

Подавайте грецьку лимонну курку, полив її залишками маринаду, який ми відставили раніше, а також зі смаженими овочами, освіжаючим грецьким салатом або зерновими салатами, такими як грецький салат з пастою або табуле. Щоб перетворити смажену курку на легку страву, поєднуйте її зі стравами мезе, такими як буряковий хумус, збитий соус із фети та пітою.

За бажання посипте зверху розкришеною фетою, петрушкою і скибочками лимона.

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