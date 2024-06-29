Курица с лимоном по-гречески: рецепт вкуснейшего блюда

Все, что нужно для приготовления этого блюда – это 30 минут маринования и 15 минут на гриле.

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Если любите блюда средиземноморской кухни, то попробуйте приготовить курицу с лимоном по-гречески. Этот рецепт полон вкуса благодаря 30-минутному маринаду, который придает мясу яркий аромат с цитрусовыми нотками. Маринад также удерживает влагу внутри мяса, благодаря чему курица остается нежной и сочной во время приготовления. Рецептом поделились на сайте Taste of home.

Куриные бедра на кости идеально подходят для гриля. Темное мясо остается более сочным, чем белое мясо курицы, а кость регулирует температуру курицы для равномерного приготовления. Бедра с костями готовятся дольше, чем бедра без костей, поэтому корректируйте время приготовления, если делаете какие-либо замены. Приправы для маринада – это средиземноморские специи, такие как чеснок, орегано, паприка, кориандр, соль и перец, чтобы добавить травянистые, пикантные и слегка пряные элементы.

Курица с лимоном

Ингредиенты:

2 средних лимона (понадобится цедра и сок);

1/2 стакана оливкового масла;

2 зубчика чеснока, измельченных;

2 чайные ложки сушеного орегано;

1 чайная ложка паприки;

1/2 чайной ложки молотого кориандра;

1/2 чайной ложки соли;

1/2 чайной ложки крупно молотого перца;

1 кг куриных бедрышек на кости;

по желанию: раскрошенный сыр фета, рубленая петрушка и нарезанный лимон.

В небольшой миске взбейте цедру лимона, сок, оливковое масло, чеснок, орегано, паприку, кориандр, соль и перец до однородной массы. Оставьте 1/3 стакана маринада. Накройте и поставьте в холодильник оставленный маринад.

Выложите курицу в глубокую миску, залейте маринадом и оставьте на 30 минут. Это не один из тех рецептов, которые следует мариновать всю ночь. Из-за чрезмерного маринования курица может стать мягкой и чрезмерно лимонной.

После достаньте курицу из маринада и жарьте на гриле сначала кожей вниз, а потом переверните. На это уйдет по 10 минут с каждой стороны. Или готовьте ее в духовке.

Подавайте греческую лимонную курицу, полив ее остатками маринада, который мы отставили раньше, а также с жареными овощами, освежающим греческим салатом или зерновыми салатами, такими как греческий салат с пастой или табуле. Чтобы превратить жареную курицу в легкое блюдо, сочетайте ее с блюдами мезе, такими как свекольный хумус, взбитый соус из феты и питой .

При желании посыпьте сверху раскрошенной фетой, петрушкой и ломтиками лимона.

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