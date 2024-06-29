Курица с лимоном по-гречески: рецепт вкуснейшего блюда
Все, что нужно для приготовления этого блюда – это 30 минут маринования и 15 минут на гриле.
Если любите блюда средиземноморской кухни, то попробуйте приготовить курицу с лимоном по-гречески. Этот рецепт полон вкуса благодаря 30-минутному маринаду, который придает мясу яркий аромат с цитрусовыми нотками. Маринад также удерживает влагу внутри мяса, благодаря чему курица остается нежной и сочной во время приготовления. Рецептом поделились на сайте Taste of home.
Куриные бедра на кости идеально подходят для гриля. Темное мясо остается более сочным, чем белое мясо курицы, а кость регулирует температуру курицы для равномерного приготовления. Бедра с костями готовятся дольше, чем бедра без костей, поэтому корректируйте время приготовления, если делаете какие-либо замены. Приправы для маринада – это средиземноморские специи, такие как чеснок, орегано, паприка, кориандр, соль и перец, чтобы добавить травянистые, пикантные и слегка пряные элементы.
Курица с лимоном
Ингредиенты:
- 2 средних лимона (понадобится цедра и сок);
- 1/2 стакана оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока, измельченных;
- 2 чайные ложки сушеного орегано;
- 1 чайная ложка паприки;
- 1/2 чайной ложки молотого кориандра;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 1/2 чайной ложки крупно молотого перца;
- 1 кг куриных бедрышек на кости;
- по желанию: раскрошенный сыр фета, рубленая петрушка и нарезанный лимон.
В небольшой миске взбейте цедру лимона, сок, оливковое масло, чеснок, орегано, паприку, кориандр, соль и перец до однородной массы. Оставьте 1/3 стакана маринада. Накройте и поставьте в холодильник оставленный маринад.
Выложите курицу в глубокую миску, залейте маринадом и оставьте на 30 минут. Это не один из тех рецептов, которые следует мариновать всю ночь. Из-за чрезмерного маринования курица может стать мягкой и чрезмерно лимонной.
После достаньте курицу из маринада и жарьте на гриле сначала кожей вниз, а потом переверните. На это уйдет по 10 минут с каждой стороны. Или готовьте ее в духовке.
Подавайте греческую лимонную курицу, полив ее остатками маринада, который мы отставили раньше, а также с жареными овощами, освежающим греческим салатом или зерновыми салатами, такими как греческий салат с пастой или табуле. Чтобы превратить жареную курицу в легкое блюдо, сочетайте ее с блюдами мезе, такими как свекольный хумус, взбитый соус из феты и питой .
При желании посыпьте сверху раскрошенной фетой, петрушкой и ломтиками лимона.
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