Сочная курица: как запечь ее так, чтобы получилось вкусно

Курица в духовке — это беспроигрышный вариант. И есть секрет, чтобы сделать ее еще вкуснее.

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Многие запекают курицу в духовке — это быстро и удобно. Но если потратить немного больше времени, то результат вас удивит: курица получится мягкой и нежной. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Запеченная курица

Ингредиенты:

тушка курицы весом примерно 1,5 кг;

1 апельсин;

1 луковица среднего размера;

листики от 1 веточки розмарина;

2 ст. л. сливочного масла.

Для рассола:

2 л воды;

50 г соли;

15 г сахара;

3 г свежего тимьяна;

5 г чеснока;

3 г перца горошком;

лавровый лист;

2 г розмарина.

Нагрейте воду до 60 градусов и насыпьте в нее все ингредиенты для соленого раствора. Когда он остынет, положите в него курицу и поставьте кастрюлю в холодильник на 1 сутки.

После этого срока достаньте и обсушите бумажными полотенцами. Разрежьте апельсин на 4 части, смешайте с измельченным луком и нарубленными листиками розмарина и нафаршируйте этой смесью курицу. Смажьте курицу сливочным маслом.

Запекайте курицу в духовке при 90 °С в течение двух часов.

Достаньте курицу из духовки и дайте ей отдохнуть при комнатной температуре пару часов.

Разогрейте духовку до 300 °С. Смажьте курицу и центр противня сливочным маслом, положите на противень тимьян, чеснок и розмарин. Тушку курицы положите на эту смесь и запекайте 15 минут.

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