Сочная курица: как запечь ее так, чтобы получилось вкусно
Курица в духовке — это беспроигрышный вариант. И есть секрет, чтобы сделать ее еще вкуснее.
Многие запекают курицу в духовке — это быстро и удобно. Но если потратить немного больше времени, то результат вас удивит: курица получится мягкой и нежной. Фокус расскажет, как ее приготовить.
Запеченная курица
Ингредиенты:
- тушка курицы весом примерно 1,5 кг;
- 1 апельсин;
- 1 луковица среднего размера;
- листики от 1 веточки розмарина;
- 2 ст. л. сливочного масла.
Для рассола:
- 2 л воды;
- 50 г соли;
- 15 г сахара;
- 3 г свежего тимьяна;
- 5 г чеснока;
- 3 г перца горошком;
- лавровый лист;
- 2 г розмарина.
Нагрейте воду до 60 градусов и насыпьте в нее все ингредиенты для соленого раствора. Когда он остынет, положите в него курицу и поставьте кастрюлю в холодильник на 1 сутки.
После этого срока достаньте и обсушите бумажными полотенцами. Разрежьте апельсин на 4 части, смешайте с измельченным луком и нарубленными листиками розмарина и нафаршируйте этой смесью курицу. Смажьте курицу сливочным маслом.
Запекайте курицу в духовке при 90 °С в течение двух часов.
Достаньте курицу из духовки и дайте ей отдохнуть при комнатной температуре пару часов.
Разогрейте духовку до 300 °С. Смажьте курицу и центр противня сливочным маслом, положите на противень тимьян, чеснок и розмарин. Тушку курицы положите на эту смесь и запекайте 15 минут.
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