Куриные крылышки в рукаве: рецепт простого и аппетитного блюда на ужин
Крылышки, приготовленные таким способом, получаются сочные и с хрустящей корочкой.
Куриные крылышки – одна из самых популярных частей птицы для пикника. Они легко маринуются, хорошо пропитываются маринадом и прекрасно прожариваются. Неудивительно, что рецептов приготовления куриных крылышек существует великое множество. Сегодня предлагаем вам рецепт от кулинарного блогера Юлии Симончук. Они готовятся в рукаве и получаются очень вкусными и сочными.
Куриные крылышки в рукаве
Ингредиенты:
- куриные крылышки — 1–1,2 кг;
- сметана — 2–3 ст. л;
- аджика — 2–3 ст. л;
- паприка копченая — 1 ч. л;
- гранулированный чеснок — 1 ч. л;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Вымытые и обсушенные бумажным полотенцем крылышки сложить в рукав для запекания. Добавить туда же соль, паприку, гранулированный чеснок, сметану и аджику. Завязать рукав и словно "вымешать", чтобы крылья полностью покрылись маринадом. Оставить на 30 мин промариноваться.
Далее выложить рукав с крылышками на противень и поставить в разогретую духовку. Выпекать при 180 градусах 30 мин, затем рукав разрезать и смазать каждое крыло аджикой и отправить еще на 15–20 минут в духовку. Подавать такие крылышки лучше всего с картофелем.
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