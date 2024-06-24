Куриные крылышки в рукаве: рецепт простого и аппетитного блюда на ужин

Крылышки, приготовленные таким способом, получаются сочные и с хрустящей корочкой.

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Куриные крылышки – одна из самых популярных частей птицы для пикника. Они легко маринуются, хорошо пропитываются маринадом и прекрасно прожариваются. Неудивительно, что рецептов приготовления куриных крылышек существует великое множество. Сегодня предлагаем вам рецепт от кулинарного блогера Юлии Симончук. Они готовятся в рукаве и получаются очень вкусными и сочными.

Куриные крылышки в рукаве

Ингредиенты:

куриные крылышки — 1–1,2 кг;

сметана — 2–3 ст. л;

аджика — 2–3 ст. л;

паприка копченая — 1 ч. л;

гранулированный чеснок — 1 ч. л;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Вымытые и обсушенные бумажным полотенцем крылышки сложить в рукав для запекания. Добавить туда же соль, паприку, гранулированный чеснок, сметану и аджику. Завязать рукав и словно "вымешать", чтобы крылья полностью покрылись маринадом. Оставить на 30 мин промариноваться.

Далее выложить рукав с крылышками на противень и поставить в разогретую духовку. Выпекать при 180 градусах 30 мин, затем рукав разрезать и смазать каждое крыло аджикой и отправить еще на 15–20 минут в духовку. Подавать такие крылышки лучше всего с картофелем.

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