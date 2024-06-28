Соковита курка: як запекти її так, щоб вийшло смачно

Курка в духовці — це безпрограшний варіант. І є секрет, щоб зробити її ще смачнішою.

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Багато хто запікає курку в духовці — це швидко і зручно. Але якщо витратити трохи більше часу, то результат вас здивує: курка вийде м'якою і ніжною. Фокус розповість, як її приготувати.

Запечена курка

Інгредієнти:

тушка курки вагою приблизно 1,5 кг;

1 апельсин;

1 цибулина середнього розміру;

листочки від 1 гілочки розмарину;

2 ст. л. вершкового масла.

Для розсолу:

2 л води;

50 г солі;

15 г цукру;

3 г свіжого чебрецю;

5 г часнику;

3 г перцю горошком;

лавровий лист;

2 г розмарину.

Нагрійте воду до 60 градусів і насипте в неї всі інгредієнти для солоного розчину. Коли він охолоне, покладіть у нього курку і поставте каструлю в холодильник на 1 добу.

Після цього терміну дістаньте і обсушіть паперовими рушниками. Розріжте апельсин на 4 частини, змішайте з подрібненою цибулею і нарубаними листочками розмарину та нафаршируйте цією сумішшю курку. Змастіть курку вершковим маслом.

Запікайте курку в духовці за 90 °С протягом двох годин.

Дістаньте курку з духовки і дайте їй відпочити за кімнатної температури кілька годин.

Розігрійте духовку до 300 °С. Змастіть курку і центр дека вершковим маслом, покладіть на деко чебрець, часник і розмарин. Тушку курки покладіть на цю суміш і запікайте 15 хвилин.

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