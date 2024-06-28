Соковита курка: як запекти її так, щоб вийшло смачно
Курка в духовці — це безпрограшний варіант. І є секрет, щоб зробити її ще смачнішою.
Багато хто запікає курку в духовці — це швидко і зручно. Але якщо витратити трохи більше часу, то результат вас здивує: курка вийде м'якою і ніжною. Фокус розповість, як її приготувати.
Запечена курка
Інгредієнти:
- тушка курки вагою приблизно 1,5 кг;
- 1 апельсин;
- 1 цибулина середнього розміру;
- листочки від 1 гілочки розмарину;
- 2 ст. л. вершкового масла.
Для розсолу:
- 2 л води;
- 50 г солі;
- 15 г цукру;
- 3 г свіжого чебрецю;
- 5 г часнику;
- 3 г перцю горошком;
- лавровий лист;
- 2 г розмарину.
Нагрійте воду до 60 градусів і насипте в неї всі інгредієнти для солоного розчину. Коли він охолоне, покладіть у нього курку і поставте каструлю в холодильник на 1 добу.
Після цього терміну дістаньте і обсушіть паперовими рушниками. Розріжте апельсин на 4 частини, змішайте з подрібненою цибулею і нарубаними листочками розмарину та нафаршируйте цією сумішшю курку. Змастіть курку вершковим маслом.
Запікайте курку в духовці за 90 °С протягом двох годин.
Дістаньте курку з духовки і дайте їй відпочити за кімнатної температури кілька годин.
Розігрійте духовку до 300 °С. Змастіть курку і центр дека вершковим маслом, покладіть на деко чебрець, часник і розмарин. Тушку курки покладіть на цю суміш і запікайте 15 хвилин.
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