Ідеальна страва до вечері: рецепт курки з лимонами та зеленню

Курка здається цілком буденним інгредієнтом. Але і з неї можна приготувати вишукану страву.

Related video

Рецептів із куркою нескінченна кількість, але цей вам точно захочеться повторити. Курка готується під соусом із лимона, часнику та зелені. І це шалено смачно. Рецептом поділилися на сайті Kitchen Ceremony.

Курка з лимонами та зеленню

Інгредієнти:

курячі стегенця — 12 шт;

лимон;

каперси або оливки;

3–4 зубчики часнику;

кінза, петрушка, кріп;

оливкова олія — 50 мл;

зелена або червона аджика.

Курячі стегенця обмийте і висушіть паперовими рушниками. Дрібно наріжте третину зелені і весь часник, додайте кілька столових ложок оливкової олії, зелену аджику, сіль за смаком і натріть цією сумішшю курку. Розкладіть шматочки на деку, прикритому пергаментним папером. Наріжте лимон шматочками і розкладіть його між куркою разом із каперсами або оливками. Відправляйте запікатися в духовку на 30–35 хвилин. Слідкуйте, щоб лимони не пересохли. За необхідності закрийте курку фольгою.

Коли курка буде готова, приготуйте зелений соус. Наріжте частину зелені, що залишилася, додайте решту оливкової олії, дрібно наріжте запечені каперси або оливки і видавіть м'якоть запечених лимонів.

Подавайте курку із зеленим соусом.

Читайте також:

Рулетики із запеченим перцем: рецепт смачної та простої закуски

Ще більше смаку: грибний суп із курячим філе та сиром

Болонське рагу: рецепт традиційної італійської страви з неймовірною історією