Рулетики із запеченим перцем: рецепт смачної та простої закуски

Якщо ви любите страви із солодкого перцю, то цей рецепт точно припаде вам до душі.

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Запечені рулетики із солодким перцем — це смачний і барвистий рецепт, що ідеально підходить для закуски або легкої, але насиченої смаком основної страви. Цей рецепт поєднує в собі солодкість смаженого перцю з ніжним смаком моцарели і вареної шинки з приправами. Рецептом поділилися на сайті Il club delle ricette.

Рулетики із запеченим перцем

Інгредієнти:

1 жовтий перець;

1 червоний перець;

1 зелений перець;

200 г моцарели, або сулугуні;

150 г вареної шинки;

1 зубчик часнику;

петрушка, панірувальні сухарі, сіль, рослинна олія.

Розігрійте духовку до 200°C. Перці вимийте, обсушіть і викладіть цілком на деко, застелене папером для випічки. Запікайте перець близько 20-30 хвилин, перевернувши його в середині приготування, поки шкірка не стане коричневою і не зморщиться.

Після приготування перекладіть перець у поліетиленовий харчовий пакет або накрийте тарілкою, щоб його було легше очистити. Дайте їм відпочити близько 10-15 хвилин. Після охолодження очистіть перець від шкірки та насіння.

На кожну смужку перцю покладіть скибочку шинки і паличку моцарели, потім згорніть рулетом.

У мисці змішайте панірувальні сухарі з подрібненим часником, петрушкою, дрібкою солі та невеликою кількістю оливкової олії, поки не отримаєте однорідну суміш.

Викладіть булочки у форму для запікання або деко, змащене невеликою кількістю олії, посипте ароматною сумішшю.

Випікайте в духовці за температури 200°C 10-15 хвилин або поки рулетики не стануть золотистими, а моцарела не розплавиться.

Коли все буде готово, вийміть рулетики з духовки і подавайте гарячими.

У вегетаріанському варіанті замініть варену шинку скибочками смажених кабачків або баклажанів, залишивши іншу частину приготування без змін. Для більшої гостроти можна додати в суміш панірувальних сухарів дрібку порошку чилі.

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