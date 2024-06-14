Рулетики із запеченим перцем: рецепт смачної та простої закуски
Якщо ви любите страви із солодкого перцю, то цей рецепт точно припаде вам до душі.
Запечені рулетики із солодким перцем — це смачний і барвистий рецепт, що ідеально підходить для закуски або легкої, але насиченої смаком основної страви. Цей рецепт поєднує в собі солодкість смаженого перцю з ніжним смаком моцарели і вареної шинки з приправами. Рецептом поділилися на сайті Il club delle ricette.
Рулетики із запеченим перцем
Інгредієнти:
- 1 жовтий перець;
- 1 червоний перець;
- 1 зелений перець;
- 200 г моцарели, або сулугуні;
- 150 г вареної шинки;
- 1 зубчик часнику;
- петрушка, панірувальні сухарі, сіль, рослинна олія.
Розігрійте духовку до 200°C. Перці вимийте, обсушіть і викладіть цілком на деко, застелене папером для випічки. Запікайте перець близько 20-30 хвилин, перевернувши його в середині приготування, поки шкірка не стане коричневою і не зморщиться.
Після приготування перекладіть перець у поліетиленовий харчовий пакет або накрийте тарілкою, щоб його було легше очистити. Дайте їм відпочити близько 10-15 хвилин. Після охолодження очистіть перець від шкірки та насіння.
На кожну смужку перцю покладіть скибочку шинки і паличку моцарели, потім згорніть рулетом.
У мисці змішайте панірувальні сухарі з подрібненим часником, петрушкою, дрібкою солі та невеликою кількістю оливкової олії, поки не отримаєте однорідну суміш.
Викладіть булочки у форму для запікання або деко, змащене невеликою кількістю олії, посипте ароматною сумішшю.
Випікайте в духовці за температури 200°C 10-15 хвилин або поки рулетики не стануть золотистими, а моцарела не розплавиться.
Коли все буде готово, вийміть рулетики з духовки і подавайте гарячими.
У вегетаріанському варіанті замініть варену шинку скибочками смажених кабачків або баклажанів, залишивши іншу частину приготування без змін. Для більшої гостроти можна додати в суміш панірувальних сухарів дрібку порошку чилі.
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