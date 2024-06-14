Рулетики с запеченным перцем: рецепт вкусной и простой закуски

Если вы любите блюда из сладкого перца, то этот рецепт точно придется вам по душе.

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Запеченные рулетики со сладким перцем — это вкусный и красочный рецепт, идеально подходящий для закуски или легкого, но насыщенного вкусом основного блюда. Этот рецепт сочетает в себе сладость жареного перца с нежным вкусом моцареллы и вареной ветчины с приправами. Рецептом поделились на сайте Il club delle ricette.

Рулетики с запеченным перцем

Ингредиенты:

1 желтый перец;

1 красный перец;

1 зеленый перец;

200 г моцареллы, или сулугуни;

150 г вареной ветчины;

1 зубчик чеснока;

петрушка, панировочные сухари, соль, растительное масло.

Разогрейте духовку до 200°C. Перцы вымойте, обсушите и выложите целиком на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте перец около 20–30 минут, перевернув его в середине приготовления, пока кожица не станет коричневой и не сморщится.

После приготовления переложите перец в полиэтиленовый пищевой пакет или накройте тарелкой, чтобы его было легче очистить. Дайте им отдохнуть около 10-15 минут. После остывания очистите перец от кожицы и семечек.

На каждую полоску перца положите ломтик ветчины и палочку моцареллы, затем сверните рулетом.

В миске смешайте панировочные сухари с измельченным чесноком, петрушкой, щепоткой соли и небольшим количеством оливкового масла, пока не получите однородную смесь.

Выложите булочки в форму для запекания или противень, смазанный небольшим количеством масла, посыпьте ароматной смесью.

Выпекайте в духовке при температуре 200°C 10–15 минут или пока рулетики не станут золотистыми, а моцарелла не расплавится.

Когда все будет готово, выньте рулетики из духовки и подавайте горячими.

В вегетарианском варианте замените вареную ветчину ломтиками жареных кабачков или баклажанов, оставив остальную часть приготовления без изменений. Для большей остроты можно добавить в смесь панировочных сухарей щепотку порошка чили.

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