Болонское рагу: рецепт традиционного итальянского блюда с невероятной историей

Соус Болоньезе – одно из самых известных блюд в мире. Родившийся во Франции в виде тушеного мяса, он попал в Италию благодаря Папе Римскому и королю Неаполя. И это очень вкусное блюдо.

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Рагу Болоньезе, или Болонское рагу – это одно из самых известных блюд в мире. В Италии его умеет готовить каждая хозяйка, а рецепт считается национальным достоянием, как рецепт борща в Украине. Рецептом этого чудесного блюда поделились на сайте Cookist.

История болонского рагу уходит корнями в позднее средневековье, но его распространение в Италии началось только в 19 веке, а в начале 20 века оно начало путешествовать по всему миру. Это потому, что соус Болоньезе — это простой рецепт с ингредиентами, которые легко найти в любой части земного шара. Особенно оно популярно в США, благодаря итальянским эмигрантам. Только в США его готовят со спагетти, а в Италии традиционно подают с яичными тальятелле.

Его история начинается примерно в XII веке во Франции, где термин рагу когда-то обозначал мясные и овощные рагу, долгое время готовившиеся на слабом огне. Даже сегодня дословный перевод рагу с французского языка означает не соус, а тушеное мясо.

В Италию оно попало благодаря двум историческим событиям чрезвычайной важности: когда Папа Римский поселился в Ватикане, покинув Авиньон, и когда Неаполем стала править Анжуйская династия. Медичи, Бокаччо, Пуччини и прочие известные итальянцы тоже лакомились Болонским рагу.

Окончательная трансформация болонского рагу произошла незадолго до Первой мировой войны: макароны стало труднее найти из-за кризиса, и болоньезе заменило этот формат домашними тальятелле. После Второй мировой войны произошло последнее изменение рецепта, который практически не изменился по сей день: появление говядины.

В итальянской кухне прекрасно то, что традиционные рецепты немного различаются от семьи к семье, но болонское рагу является традиционным блюдом, и поэтому рецепт зарегистрирован в Торгово-промышленной палате.

Рагу Болоньезе

Ингредиенты:

300 г говяжьей мякоти, крупно нарезанной;

150 г свиной грудинки;

50 г моркови;

50 г стеблей сельдерея;

50 г лука;

50 г сливочного масла;

300 г томатного пюре или очищенных помидоров;

½ стакана красного вина;

1 стакан цельного молока;

немного бульона;

соль и перец.

Мелко нарежьте свинину и дайте ему подрумянится на сковороде. Затем добавьте бульон с мелко нарезанными сельдереем, морковью и луком и готовьте вместе. Добавьте фарш и хорошо перемешайте, подрумянивая его до шипения. Затем смесь необходимо смочить вином и осторожно перемешать, пока вино полностью не испарится. Добавьте пюре или очищенные помидоры, накройте крышкой и оставьте на медленном огне примерно на два часа, при необходимости подливая бульон. Ближе к концу приготовления добавьте молоко, чтобы придать помидорам кремовую текстуру и смягчить кислотность. В конце приготовления посолите и поперчите по вкусу.

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