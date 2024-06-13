Болонське рагу: рецепт традиційної італійської страви з неймовірною історією

Соус Болоньєзе — одна з найвідоміших страв у світі. Народжений у Франції у вигляді тушкованого м'яса, він потрапив до Італії завдяки Папі Римському та королю Неаполя. І це дуже смачна страва.

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Рагу Болоньєзе, або Болонське рагу — це одна з найвідоміших страв у світі. В Італії її вміє готувати кожна господиня, а рецепт вважається національним надбанням, як рецепт борщу в Україні. Рецептом цієї чудової страви поділилися на сайті Cookist.

Історія болонського рагу сягає корінням пізнього середньовіччя, але його поширення в Італії почалося тільки в 19 столітті, а на початку 20 століття воно почало мандрувати по всьому світу. Це тому, що соус Болоньєзе — це простий рецепт з інгредієнтами, які легко знайти в будь-якій частині земної кулі. Особливо він популярний у США, завдяки італійським емігрантам. Тільки в США його готують зі спагеті, а в Італії традиційно подають з яєчними тальятеле.

Його історія починається приблизно в XII столітті у Франції, де термін рагу колись позначав м'ясні та овочеві рагу, які тривалий час готували на слабкому вогні. Навіть сьогодні дослівний переклад рагу з французької мови означає не соус, а тушковане м'ясо.

До Італії воно потрапило завдяки двом історичним подіям надзвичайної важливості: коли Папа Римський оселився у Ватикані, покинувши Авіньйон, і коли Неаполем стала правити Анжуйська династія. Медичі, Бокаччо, Пуччіні та інші відомі італійці теж ласували Болонським рагу.

Остаточна трансформація болонського рагу сталася незадовго до Першої світової війни: макарони стало важче знайти через кризу, і болоньєзе замінило цей формат на домашні тальятеле. Після Другої світової війни відбулася остання зміна рецепта, який практично не змінився донині: поява яловичини.

В італійській кухні прекрасно те, що традиційні рецепти трохи різняться від сім'ї до сім'ї, але болонське рагу є традиційною стравою, і тому рецепт зареєстрований у Торгово-промисловій палаті.

Рагу Болоньєзе

Інгредієнти:

300 г яловичої м'якоті, крупно нарізаної;

150 г свинячої грудинки;

50 г моркви;

50 г стебел селери;

50 г цибулі;

50 г вершкового масла;

300 г томатного пюре або очищених помідорів;

½ склянки червоного вина;

1 склянка незбираного молока;

трохи бульйону;

сіль і перець.

Дрібно наріжте свинину і дайте їй підрум'яниться на сковороді. Потім додайте бульйон із дрібно нарізаними селерою, морквою та цибулею і готуйте разом. Додайте фарш і добре перемішайте, підрум'янюючи його до шипіння. Потім суміш необхідно змочити вином і обережно перемішати, поки вино повністю не випарується. Додайте пюре або очищені помідори, накрийте кришкою і залиште на повільному вогні приблизно на дві години, за необхідності підливаючи бульйон. Ближче до кінця приготування додайте молоко, щоб надати помідорам кремової текстури та пом'якшити кислотність. Наприкінці приготування посоліть і поперчіть за смаком.

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