Вечеря для всієї родини: рецепт смачної печені з м'ясним фаршем
Це традиційна німецька страва, яку зазвичай подають зі свіжоспеченим хлібом. Порадуйте себе ароматною печенею.
Таку печеню з фаршу з овочами зазвичай називають фермерською, маючи на увазі, що раніше її готували цілу каструлю на всю родину. Подавати її можна зі свіжим хлібом, адже в цій печені багато смачного соусу. Рецептом поділилися на сайті Einfach Kochen.
Печеня з фаршу
Інгредієнти:
- дві цибулини;
- одна морква;
- корінь селери — 50 г;
- корінь селери;
- три зубчики часнику;
- один жовтий перець;
- один червоний солодкий перець;
- дві великі картоплини;
- 4 ст. л. соняшникової олії;
- яловичого фаршу — 400 г;
- томатна паста — 50 г;
- вода — 100 мл;
- консервовані помідори у власному соку (або свіжі) — 400 г;
- овочевий бульйон — 300 мл (або вода);
- сіль, чорний мелений перець, лавровий лист, сушені прованські трави.
Очистіть цибулю, моркву та селеру. Наріжте дрібними кубиками. Часник очистіть і крупно наріжте. Перець вимийте, розріжте на четвертинки, видаліть насіння і наріжте великими шматочками. Картоплю очистіть і наріжте кубиками 2 х 2 см.
Обсмажте шматочки перцю разом із цибулею та часником у каструлі на соняшниковій олії близько 3 хвилин до золотистого кольору. Додайте м'ясо і смажте ще близько 5 хвилин. Тим часом приправте сіллю та перцем.
Замість фаршу також можна використовувати сочевицю. Готуйте її так само, як і фарш.
Тепер додайте томатну пасту і смажте на сильному вогні близько 1 хвилини. Потім додайте воду, додайте дрібно нарізані помідори (свіжі, або консервовані) і залийте овочевим бульйоном.
Додайте кубики картоплі, моркви та селери з лавровим листом і дайте каструлі покипіти під закритою кришкою близько 40 хвилин. Безпосередньо перед подачею приправте сушеними травами, сіллю та перцем.
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