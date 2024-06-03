Вечеря для всієї родини: рецепт смачної печені з м'ясним фаршем

Це традиційна німецька страва, яку зазвичай подають зі свіжоспеченим хлібом. Порадуйте себе ароматною печенею.

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Таку печеню з фаршу з овочами зазвичай називають фермерською, маючи на увазі, що раніше її готували цілу каструлю на всю родину. Подавати її можна зі свіжим хлібом, адже в цій печені багато смачного соусу. Рецептом поділилися на сайті Einfach Kochen.

Печеня з фаршу

Інгредієнти:

дві цибулини;

одна морква;

корінь селери — 50 г;

корінь селери;

три зубчики часнику;

один жовтий перець;

один червоний солодкий перець;

дві великі картоплини;

4 ст. л. соняшникової олії;

яловичого фаршу — 400 г;

томатна паста — 50 г;

вода — 100 мл;

консервовані помідори у власному соку (або свіжі) — 400 г;

овочевий бульйон — 300 мл (або вода);

сіль, чорний мелений перець, лавровий лист, сушені прованські трави.

Очистіть цибулю, моркву та селеру. Наріжте дрібними кубиками. Часник очистіть і крупно наріжте. Перець вимийте, розріжте на четвертинки, видаліть насіння і наріжте великими шматочками. Картоплю очистіть і наріжте кубиками 2 х 2 см.

Обсмажте шматочки перцю разом із цибулею та часником у каструлі на соняшниковій олії близько 3 хвилин до золотистого кольору. Додайте м'ясо і смажте ще близько 5 хвилин. Тим часом приправте сіллю та перцем.

Замість фаршу також можна використовувати сочевицю. Готуйте її так само, як і фарш.

Тепер додайте томатну пасту і смажте на сильному вогні близько 1 хвилини. Потім додайте воду, додайте дрібно нарізані помідори (свіжі, або консервовані) і залийте овочевим бульйоном.

Додайте кубики картоплі, моркви та селери з лавровим листом і дайте каструлі покипіти під закритою кришкою близько 40 хвилин. Безпосередньо перед подачею приправте сушеними травами, сіллю та перцем.

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