Маульташен: рецепт ситних і смачних німецьких пельменів

Страви з тіста готують по всьому світу. І в Німеччині теж. Там великі апетитні равіолі-вареники називають маульташен.

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Маульташен — традиційна швабська страва. Швабія — регіон на південному заході сучасної Німеччини. Винайшли цю страву ченці цистерціанського Маульброннського монастиря, які намагалися таким чином під час Великого посту приховати споживання м'яса, підмішуючи фарш до начинки зі шпинату. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Цікаво, але саме на честь цієї страви дали прізвисько знаменитій Потворній герцогині — Маргариті, правительці незалежного Тірольського графства, яка жила в 14 столітті.

По готовності равіолі занурюють на кілька хвилин у киплячу підсолену воду, потім обсмажують на пательні з топленим вершковим маслом, дрібно нарізаною цибулею і декількома листям свіжої шавлії: в результаті виходить ситна і смачна страва, що ідеально підходить для подачі. для недільного обіду з сім'єю або святкової вечері з друзями.

Маульташен

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 250 г;

1 яйце;

холодна вода — 100 мл.

Для начинки:

шпинат — 450 г;

суміш фаршу з яловичини та телятини — 200 г;

добре висушена рікотта (або сир) — 250 г;

несвіжий білий хліб — 80 г;

одна цибулина;

цибуля-порей;

пучок петрушки;

оливкова олія, сіль, перець, мускатний горіх.

Для соусу:

вершкове масло;

цибуля, шавлія.

Почніть із приготування начинки: розтопіть шматочок вершкового масла у великій каструлі, потім додайте шпинат. Накрийте їх кришкою і варіть 5-10 хвилин, часто помішуючи, поки вони не стануть м'якими. Наприкінці додайте сіль.

Після охолодження крупно нарізаємо і відкладаємо в сторону. На цьому етапі обсмажте дрібно нарізану ріпчасту цибулю та цибулю-порей у невеликій кількості олії, потім додайте фарш.

Дайте м'ясу ароматизуватися і підрум'янитися протягом кількох хвилин, часто помішуючи.

Коли фарш стане золотисто-коричневим, додайте свіжу нарізану петрушку. Перекладаємо шпинат у сковорідку і все добре перемішуємо та готуємо ще 5 хвилин. Приправляємо сіллю та перцем.

Розламайте несвіжий білий хліб на шматочки і дайте йому розм'якшитися в молоці. Перекладіть м'ясну і шпинатну начинку у велику миску, потім додайте добре віджатий хліб. Натріть трохи мускатного горіха і приправте дрібкою солі.

Добре перемішайте інгредієнти та додайте рікотту. Накрийте начинку листом харчової плівки та відкладіть убік.

Тепер готуйте тісто: зберіть у миску борошно, яйце та холодну воду. Перемішайте виделкою, поступово додаючи борошно.

Перекладіть тісто на злегка посипану борошном поверхню й енергійно перемішайте його руками протягом кількох хвилин, поки не отримаєте гладке й однорідне тісто.

Оберніть його листом харчової плівки і залиште накритим на 30 хвилин; після закінчення необхідного часу злегка розплющіть його і розділіть навпіл

Розкачайте обидві кульки тіста в тонкі пласти.

Покладіть начинку в кондитерський мішок і зробіть із неї невеликі гірки, розташовуючи їх на відстані 3-4 см одна від одної.

Змочіть краплею води місця в тісті, де будете вирізати равіолі. Накладіть інший лист і притисніть краї пальцями, щоб він приклеївся.

Видаліть зайве тісто з боків і за допомогою гострого ножа або зубчастого кола виріжте квадрати по 8 см з кожного боку.

Краї тіста добре защипніть, притиснувши ручкою чайної ложки, щоб вони не розкрилися під час приготування.

Щойно ви приготували всі маульташени, перекладіть їх на посипану борошном поверхню.

Приготуйте приправу: покладіть у сковорідку тонко нарізану цибулю і вершкове масло. Дайте маслу розтанути й обсмажте 5 хвилин на середньому вогні, потім приправте листям шавлії.

Відваріть равіолі в киплячій підсоленій воді впродовж 4-5 хвилин, потім злийте їх прямо в каструлю з соусом, обсмажте і помішуйте кілька хвилин. Maultaschen готові до вживання в гарячому вигляді.

Рецепт мальтаушенів, як і всіх традиційних страв, може значно варіюватися залежно від звичок і смаків кожної сім'ї, але зазвичай включає основу з м'ясного фаршу, шпинату, панірувальних сухарів і цибулі. Ми вибрали суміш яловичого і свинячого фаршу, але ви також можете замінити його телятиною або індичкою. Крім того, ви можете приправити все спеціями та ароматними травами на свій смак.

Крім того, ви також можете приготувати вегетаріанську начинку тільки з рікоти і шпинату, приготувати рибний варіант з філе лосося або морського окуня чи надихнутися нашими пропозиціями.

Після приготування маульташен слід вживати одразу ж. Якщо ви використовували тільки свіжі інгредієнти, ви можете заморозити їх у сирому вигляді: покладіть їх на тацю, присипану борошном, помістіть у морозильну камеру на годину, а коли вони затвердіють, зберіть їх у пакет для заморожування та зберігайте в морозильній камері до 2 місяців.

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