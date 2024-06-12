Маульташен: рецепт сытных и вкусных немецких пельменей

Блюда из теста готовят по всему миру. И в Германии тоже. Там большие аппетитные равиоли-вареники называют маульташен.

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Маульташен – традиционное швабское блюдо. Швабия – регион на юго-западе современной Германии. Изобрели это блюдо монахи цистерцианского Маульброннского монастыря, пытавшиеся таким образом во время Великого поста утаить потребление мяса, подмешивая фарш в начинку из шпината. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Интересно, но именно в честь этого блюда дали прозвище знаменитой Безобразной герцогине – Маргарите, правительнице независимого Тирольского графства, которая жила в 14 веке.

По готовности равиоли погружают на несколько минут в кипящую подсоленную воду, затем обжаривают на сковороде с топленым сливочным маслом, мелко нарезанным луком и несколькими листьями свежего шалфея : в результате получается сытное и вкусное блюдо, идеально подходящее для подачи. для воскресного обеда с семьей или праздничного ужина с друзьями.

Маульташен

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 250 г;

1 яйцо;

холодная вода — 100мл.

Для начинки:

шпинат — 450 г;

смесь фарша из говядины и телятины — 200 г;

хорошо высушенная рикотта (или творог) — 250 г;

несвежий белый хлеб — 80 г;

одна луковица;

лук-порей;

пучок петрушки;

оливковое масло, соль, перец, мускатный орех.

Для соуса:

сливочное масло;

лук, шалфей.

Начните с приготовления начинки: растопите кусочек сливочного масла в большой кастрюле, затем добавьте шпинат. Накройте их крышкой и варите 5-10 минут, часто помешивая, пока они не станут мягкими. В конце добавьте соль.

После остывания крупно нарезаем и откладываем в сторону. На этом этапе обжарьте мелко нарезанный репчатый лук и лук-порей в небольшом количестве масла, затем добавьте фарш.

Дайте мясу ароматизироваться и подрумяниться в течение нескольких минут, часто помешивая.

Когда фарш станет золотисто-коричневым, добавьте свежую нарезанную петрушку. Перекладываем шпинат в сковороду и все хорошо перемешиваем и готовим еще 5 минут. Приправляем солью и перцем.

Разломите несвежий белый хлеб на кусочки и дайте ему размягчится в молоке. Переложите мясную и шпинатную начинку в большую миску, затем добавьте хорошо отжатый хлеб. Натрите немного мускатного ореха и приправьте щепоткой соли.

Хорошо перемешайте ингредиенты и добавьте рикотту. Накройте начинку листом пищевой пленки и отложите в сторону.

Теперь готовьте тесто: соберите в миску муку, яйцо и холодную воду. Перемешайте вилкой, постепенно добавляя муку.

Переложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и энергично перемешайте его руками в течение нескольких минут, пока не получите гладкое и однородное тесто.

Оберните его листом пищевой пленки и оставьте накрытым на 30 минут; по истечении необходимого времени слегка расплющите его и разделите пополам

Раскатайте оба шарика теста в тонкие пласты.

Положите начинку в кондитерский мешок и сделайте из нее небольшие горки, располагая их на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Смочите каплей воды места в тесте, где будете вырезать равиоли. Наложите другой лист и прижмите края пальцами, чтобы он приклеился.

Удалите лишнее тесто по бокам и с помощью острого ножа или зубчатого круга вырежьте квадраты по 8 см с каждой стороны.

Края теста хорошо защипните, прижав ручкой чайной ложки, чтобы они не раскрылись во время приготовления.

Как только вы приготовили все маульташены, переложите их на посыпанную мукой поверхность.

Приготовьте приправу: положите в сковороду тонко нарезанный лук и сливочное масло. Дайте маслу растаять и обжарьте 5 минут на среднем огне, затем приправьте листьями шалфея.

Отварите равиоли в кипящей подсоленной воде в течение 4-5 минут, затем слейте их прямо в кастрюлю с соусом, обжарьте и помешивайте несколько минут. Maultaschen готовы к употреблению в горячем виде.

Рецепт мальтаушенов, как и всех традиционных блюд, может значительно варьироваться в зависимости от привычек и вкусов каждой семьи, но обычно включает основу из мясного фарша, шпината, панировочных сухарей и лука. Мы выбрали смесь говяжьего и свиного фарша, но вы также можете заменить его телятиной или индейкой. Кроме того, вы можете приправить все специями и ароматными травами по своему вкусу.

Кроме того, вы также можете приготовить вегетарианскую начинку только из рикотты и шпината , приготовить рыбный вариант с филе лосося или морского окуня или вдохновиться нашими предложениями .

После приготовления маульташен следует употреблять сразу же. Если вы использовали только свежие ингредиенты, вы можете заморозить их в сыром виде: положите их на поднос, присыпанный мукой, поместите в морозильную камеру на час, а когда они затвердеют, соберите их в пакет для заморозки и храните в морозильной камере до 2 месяцев .

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