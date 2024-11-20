Постное меню: рецепт домашнего грибного паштета

Такой паштет готовится очень просто и из самых обычных продуктов.

Сейчас, когда продолжается Рождественский пост, самое время готовить вкусное блюдо из грибов: паштет с фасолью. Получается очень вкусно и готовится всего за несколько минут. Его также можно сделать веганским, если добавить вместо бульона воду. Рецептом поделилась блогер Cosanzenele Gatesc.

Грибной паштет

Ингредиенты:

2 столовые ложки растительного масла;

250 грамм грибов (шампиньонов);

одна небольшая луковица;

2 зубчика чеснока;

тимьян;

петрушка и укроп;

соль и перец;

180 г вареной фасоли;

несколько ложек овощного/куриного супа или воды (по желанию);

40 г грецких орехов (по желанию);

2 столовые ложки оливкового масла.

Обжарьте грибы, лук и чеснок. Приправьте солью и перцем, тимьяном, петрушкой и укропом. Прежде чем выключить огонь, растопите чайную ложку сливочного масла для большего вкуса. Если вы веган или поститесь, пропустите этот этап.

Поместите все в кухонный комбайн, или блендер добавьте орехи и вареную фасоль и хорошо перемешайте. Если кажется, что паштет получается слишком сухим, используем несколько ложек овощного, куриного бульона, или обычной теплой воды.

Для еще большего вкуса можно использовать разные виды грибов или даже добавить немного трюфельного масла при замешивании паштета.

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