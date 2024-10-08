Весь секрет в ароматной начинке: рецепт вкусных пирожков с грибами
Рецептом пирожков существует очень много. Но эти особенно хороши.
У каждой хозяйки есть рецепт пирожков, который она, возможно, узнала от своей бабушки, или нашла в кулинарной книге и он оказался очень удачным. Пирожки с грибами – это особенное лакомство. Прежде, чем их готовить, обратите внимание полезные советы.
- Эти пирожки эти готовятся из разных видов грибов.
- Лук для начинки нужно готовить на сливочном масле.
- Во время варки сушеных белых грибов не добавляйте соль в кастрюлю.
- Когда будете жарить шампиньоны, сначала положите их на сухую сковородку, чтобы избавить грибы от лишней влаги.
- Бульон после варки белых не выливайте — его можно заморозить и использовать потом для супа или соуса.
Пирожки с грибами
Ингредиенты:
- молоко — 125 мл;
- сахар — 50 г;
- сливочное масло — 70 г;
- одно яйцо;
- мука — 350 г;
- шампиньоны — 900 г;
- сушеные белые грибы — 30 г;
- репчатый лук — 310 г;
- соль, молотый черный перец;
- сухие дрожжи — 4 г.
Теплое молоко смешайте с сахаром, 4 граммами соли и дрожжами с помощью венчика. Добавьте яйцо и всыпьте муку. Вымесите тесто, добавив сливочное масло. Оставьте тесто в теплом месте, пока оно не увеличится в объеме.
Сухие белые грибы залейте водой и отварите на слабом огне до мягкости. Остудите и нарежьте соломкой. Шампиньоны помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Лук нарежьте соломкой. Сначала шампиньоны жарьте без масла, чтобы ушла влага, потом добавьте растительное масло и жарьте еще несколько минут.
В чистой сковороде растопите сливочное масло, добавьте чуть-чуть соли и лук. Жарьте на среднем огне до мягкости лука. Добавьте к луку оба вида грибов, жарьте две минуты, помешивая, чтобы вкусы соединились. В конце посолите и поперчите по вкусу.
Готовый грибной фарш пропустите через мясорубку. Или измельчите ножом, или блендером. Разделите тесто на шарики весом по 20 грамм.
Раскатайте тесто, выложите в центр 20 грамм начинки и защипните. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. И подавайте пирожки к столу.
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