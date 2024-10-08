Весь секрет в ароматной начинке: рецепт вкусных пирожков с грибами

Рецептом пирожков существует очень много. Но эти особенно хороши.

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У каждой хозяйки есть рецепт пирожков, который она, возможно, узнала от своей бабушки, или нашла в кулинарной книге и он оказался очень удачным. Пирожки с грибами – это особенное лакомство. Прежде, чем их готовить, обратите внимание полезные советы.

Эти пирожки эти готовятся из разных видов грибов.

Лук для начинки нужно готовить на сливочном масле.

Во время варки сушеных белых грибов не добавляйте соль в кастрюлю.

Когда будете жарить шампиньоны, сначала положите их на сухую сковородку, чтобы избавить грибы от лишней влаги.

Бульон после варки белых не выливайте — его можно заморозить и использовать потом для супа или соуса.

Пирожки с грибами

Ингредиенты:

молоко — 125 мл;

сахар — 50 г;

сливочное масло — 70 г;

одно яйцо;

мука — 350 г;

шампиньоны — 900 г;

сушеные белые грибы — 30 г;

репчатый лук — 310 г;

соль, молотый черный перец;

сухие дрожжи — 4 г.

Теплое молоко смешайте с сахаром, 4 граммами соли и дрожжами с помощью венчика. Добавьте яйцо и всыпьте муку. Вымесите тесто, добавив сливочное масло. Оставьте тесто в теплом месте, пока оно не увеличится в объеме.

Сухие белые грибы залейте водой и отварите на слабом огне до мягкости. Остудите и нарежьте соломкой. Шампиньоны помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Лук нарежьте соломкой. Сначала шампиньоны жарьте без масла, чтобы ушла влага, потом добавьте растительное масло и жарьте еще несколько минут.

В чистой сковороде растопите сливочное масло, добавьте чуть-чуть соли и лук. Жарьте на среднем огне до мягкости лука. Добавьте к луку оба вида грибов, жарьте две минуты, помешивая, чтобы вкусы соединились. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Готовый грибной фарш пропустите через мясорубку. Или измельчите ножом, или блендером. Разделите тесто на шарики весом по 20 грамм.

Раскатайте тесто, выложите в центр 20 грамм начинки и защипните. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. И подавайте пирожки к столу.

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