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Еда

Весь секрет в ароматной начинке: рецепт вкусных пирожков с грибами

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Фото: Соцсети | Пирожки с грибами

Рецептом пирожков существует очень много. Но эти особенно хороши.

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У каждой хозяйки есть рецепт пирожков, который она, возможно, узнала от своей бабушки, или нашла в кулинарной книге и он оказался очень удачным. Пирожки с грибами – это особенное лакомство. Прежде, чем их готовить, обратите внимание полезные советы.

  • Эти пирожки эти готовятся из разных видов грибов.
  • Лук для начинки нужно готовить на сливочном масле.
  • Во время варки сушеных белых грибов не добавляйте соль в кастрюлю.
  • Когда будете жарить шампиньоны, сначала положите их на сухую сковородку, чтобы избавить грибы от лишней влаги.
  • Бульон после варки белых не выливайте — его можно заморозить и использовать потом для супа или соуса.

Пирожки с грибами

Ингредиенты:

  • молоко — 125 мл;
  • сахар — 50 г;
  • сливочное масло — 70 г;
  • одно яйцо;
  • мука — 350 г;
  • шампиньоны — 900 г;
  • сушеные белые грибы — 30 г;
  • репчатый лук — 310 г;
  • соль, молотый черный перец;
  • сухие дрожжи — 4 г.

Теплое молоко смешайте с сахаром, 4 граммами соли и дрожжами с помощью венчика. Добавьте яйцо и всыпьте муку. Вымесите тесто, добавив сливочное масло. Оставьте тесто в теплом месте, пока оно не увеличится в объеме.

Сухие белые грибы залейте водой и отварите на слабом огне до мягкости. Остудите и нарежьте соломкой. Шампиньоны помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Лук нарежьте соломкой. Сначала шампиньоны жарьте без масла, чтобы ушла влага, потом добавьте растительное масло и жарьте еще несколько минут.

В чистой сковороде растопите сливочное масло, добавьте чуть-чуть соли и лук. Жарьте на среднем огне до мягкости лука. Добавьте к луку оба вида грибов, жарьте две минуты, помешивая, чтобы вкусы соединились. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Готовый грибной фарш пропустите через мясорубку. Или измельчите ножом, или блендером. Разделите тесто на шарики весом по 20 грамм.

Раскатайте тесто, выложите в центр 20 грамм начинки и защипните. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. И подавайте пирожки к столу.

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