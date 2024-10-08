Весь секрет в ароматній начинці: рецепт смачних пиріжків із грибами

Рецептів пиріжків існує дуже багато. Але ці особливо гарні.

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У кожної господині є рецепт пиріжків, який вона, можливо, дізналася від своєї бабусі, або знайшла в кулінарній книзі і він виявився дуже вдалим. Пиріжки з грибами — це особливі ласощі. Перш, ніж їх готувати, зверніть увагу на корисні поради.

Ці пиріжки ці готуються з різних видів грибів.

Цибулю для начинки потрібно готувати на вершковому маслі.

Під час варіння сушених білих грибів не додавайте сіль у каструлю.

Коли будете смажити печериці, спочатку покладіть їх на суху сковорідку, щоб позбавити гриби зайвої вологи.

Бульйон після варіння білих не виливайте — його можна заморозити та використати потім для супу чи соусу.

Пиріжки з грибами

Інгредієнти:

молоко — 125 мл;

цукор — 50 г;

вершкове масло — 70 г;

одне яйце;

борошно — 350 г;

печериці — 900 г;

сушені білі гриби — 30 г;

ріпчаста цибуля — 310 г;

сіль, мелений чорний перець;

сухі дріжджі — 4 г.

Тепле молоко змішайте з цукром, 4 грамами солі та дріжджами за допомогою вінчика. Додайте яйце і всипте борошно. Вимісіть тісто, додавши вершкове масло. Залиште тісто в теплому місці, поки воно не збільшиться в об'ємі.

Сухі білі гриби залийте водою і відваріть на слабкому вогні до м'якості. Остудіть і наріжте соломкою. Печериці помийте та наріжте тонкими скибочками. Цибулю наріжте соломкою. Спочатку печериці смажте без олії, щоб пішла волога, потім додайте олію і смажте ще кілька хвилин.

У чистій сковорідці розтопіть вершкове масло, додайте трохи солі та цибулю. Смажте на середньому вогні до м'якості цибулі. Додайте до цибулі обидва види грибів, смажте дві хвилини, помішуючи, щоб смаки поєдналися. Наприкінці посоліть і поперчіть за смаком.

Готовий грибний фарш пропустіть через м'ясорубку. Або подрібніть ножем, або блендером. Розділіть тісто на кульки вагою по 20 грамів.

Розкачайте тісто, викладіть у центр 20 грам начинки і защипніть. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин. І подавайте пиріжки до столу.

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