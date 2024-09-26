Ідеально для пиріжків: рецепт швидкого бездріжджового тіста на кефірі
Начинку для таких пиріжків можна брати на свій смак.
Повітряне, м'яке бездріжджове тісто на кефірі та будь-яка начинка — головні складові швидких і смачних пиріжків. Для тих, хто не любить багато часу проводити на кухні, цей рецепт від Світлани Бауер стане справжньою паличкою-виручалочкою.
Швидке бездріжджове тісто на кефірі
Інгредієнти:
- кефір (чим жирніший тим краще) — 400 мл;
- гаряча вода — 50 мл;
- цукор — 1 ст. л;
- сіль — 1 ч. л;
- рослинна олія — 3 ст. л;
- борошно — 650-700 г;
- розпушувач — 1 ст. л.
Для начинки:
- відварений рис — 200 г;
- зелена цибуля — пучок;
- курячі яйця відварені — 5 шт.
Спосіб приготування:
Кефір змішати з гарячою водою, додати сіль, цукор, рослинну олію, ввести просіяне борошно і замісити тісто, яке злегка липне до рук. Дати йому трохи відпочити.
Зелену цибулю обсмажити на вершковому маслі, з'єднати з відвареним рисом і відвареними яйцями, порізаними кубиком або натертими на тертку.
Сформувати пиріжки й обсмажити їх із двох боків до рум'яності.
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