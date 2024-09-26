Ідеально для пиріжків: рецепт швидкого бездріжджового тіста на кефірі

Начинку для таких пиріжків можна брати на свій смак.

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Повітряне, м'яке бездріжджове тісто на кефірі та будь-яка начинка — головні складові швидких і смачних пиріжків. Для тих, хто не любить багато часу проводити на кухні, цей рецепт від Світлани Бауер стане справжньою паличкою-виручалочкою.

Швидке бездріжджове тісто на кефірі

Інгредієнти:

кефір (чим жирніший тим краще) — 400 мл;

гаряча вода — 50 мл;

цукор — 1 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

рослинна олія — 3 ст. л;

борошно — 650-700 г;

розпушувач — 1 ст. л.

Для начинки:

відварений рис — 200 г;

зелена цибуля — пучок;

курячі яйця відварені — 5 шт.

Спосіб приготування:

Кефір змішати з гарячою водою, додати сіль, цукор, рослинну олію, ввести просіяне борошно і замісити тісто, яке злегка липне до рук. Дати йому трохи відпочити.

Зелену цибулю обсмажити на вершковому маслі, з'єднати з відвареним рисом і відвареними яйцями, порізаними кубиком або натертими на тертку.

Сформувати пиріжки й обсмажити їх із двох боків до рум'яності.

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