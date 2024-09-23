Мінімум продуктів: рецепт лінивих пиріжків за 5 хвилин
Такі пиріжки не тільки готуються дуже швидко, а й виходять дуже смачними, соковитими та хрусткими.
Якщо у вас на кухні з'явився аркуш лаваша, а в холодильнику є сир і яйця, то ви можете приготувати дуже смачні пиріжки всього за 10 хвилин, забезпечивши себе і своїх близьких смачним перекусом на день. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.
Дуже швидкі пиріжки
Інгредієнти:
- варені курячі яйця — 5-6 шт;
- сир — 120-150 г;
- зелена цибуля — 60 г;
- сметана — 1-2 ст. л (можна взяти майонез або грецький йогурт);
- сіль, чорний мелений перець, часник за бажанням;
- лаваш, порізаний прямокутниками;
- вершкове масло (і трохи рослинної олії) для смаження.
Спосіб приготування:
На крупній тертці натерти варені яйця та сир. Додати до них дрібно посічену зелену цибулю, сметану і приправи, все добре перемішати.
На кожен прямокутник лаваша викласти начинку, згорнути в трубочку, і обсмажити на вершковому маслі (додати олію, щоб не підгоріло). Обсмажити трубочки з двох боків по 1-2 хвилини на середньому вогні.
Пиріжки-трубочки виходять хрусткими зовні та соковитими всередині.
Читайте також:
Швидкі пиріжки з куркою: покроковий рецепт
Пишні та смачні: як приготувати пиріжки з повидлом
Старовинна страва з історією: як приготувати пиріжки книші з картоплею