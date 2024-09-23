Мінімум продуктів: рецепт лінивих пиріжків за 5 хвилин

Такі пиріжки не тільки готуються дуже швидко, а й виходять дуже смачними, соковитими та хрусткими.

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Якщо у вас на кухні з'явився аркуш лаваша, а в холодильнику є сир і яйця, то ви можете приготувати дуже смачні пиріжки всього за 10 хвилин, забезпечивши себе і своїх близьких смачним перекусом на день. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Дуже швидкі пиріжки

Інгредієнти:

варені курячі яйця — 5-6 шт;

сир — 120-150 г;

зелена цибуля — 60 г;

сметана — 1-2 ст. л (можна взяти майонез або грецький йогурт);

сіль, чорний мелений перець, часник за бажанням;

лаваш, порізаний прямокутниками;

вершкове масло (і трохи рослинної олії) для смаження.

Спосіб приготування:

На крупній тертці натерти варені яйця та сир. Додати до них дрібно посічену зелену цибулю, сметану і приправи, все добре перемішати.

На кожен прямокутник лаваша викласти начинку, згорнути в трубочку, і обсмажити на вершковому маслі (додати олію, щоб не підгоріло). Обсмажити трубочки з двох боків по 1-2 хвилини на середньому вогні.

Пиріжки-трубочки виходять хрусткими зовні та соковитими всередині.

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