Минимум продуктов: рецепт ленивых пирожков за 5 минут

Такие пирожки не только готовятся очень быстро, но и получаются очень вкусными, сочными и хрустящими.

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Если у вас на кухне обнаружился лист лаваша, а в холодильнике есть сыр и яйца, то вы можете приготовить очень вкусные пирожки всего за 10 минут, обеспечив себя и своих близких вкусным перекусом на день. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Очень быстрые пирожки

Ингредиенты:

вареные куриные яйца — 5–6 шт;

сыр — 120–150 гр;

зеленый лук — 60 гр;

сметана — 1–2 ст. л (можно взять майонез или греческий йогурт);

соль, черный молотый перец, чеснок по желанию;

лаваш, порезанный прямоугольниками;

сливочное масло (и немного растительного) для жарки.

Способ приготовления:

На крупной терке натереть вареные яйца и сыр. Добавить к ним мелко порубленный зеленый лук, сметану и приправы, все хорошо перемешать.

На каждый прямоугольник лаваша выложить начинку, свернуть в трубочку, и обжарить на сливочном масле (добавить растительное, чтобы не подгорело). Обжарить трубочки с двух сторон по 1–2 минуты на среднем огне.

Пирожки-трубочки получаются хрустящими снаружи и сочными внутри.

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