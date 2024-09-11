Старинное блюдо с историей: как приготовить пирожки кныши с картошкой

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Кныш — это, скорей всего, греческое слово. А сами пирожки раньше пекли на Рождество.

Кныши — вкуснейшие пирожки с картофельной начинкой. Едят их, макая в сметану, или грибной соус. Для разнообразия вы также можете добавить к картошке тертую морковь, грибы, любой фарш или специи. Откуда появилось слово кныш – неизвестно. Скорей всего, из греческого языка, но это неточно. Но кныши в Украине готовят столетиями, только начинки не было вовсе. Их отличие от обычных пирожков: вдавленная розетка посредине круглого пирожка. Теперь вместо нее оставляют отверстие, чтобы выходил пар. Раньше кныши пекли на Рождество, считалось, что ими одаривают предков. Но еще это вкусная выпечка. Рецептом поделились на Kuhari.

Пирожки кныши с картошкой

Ингредиенты:

мука — 400 г;

вода — 120 мл;

картофель — 700 г;

одна луковица;

растительное масло — 120 мл;

одно яйцо;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

уксус 9 % — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

укроп — 1/2 пучка;

перец черный молотый, соль.

В миске смешайте венчиком яйцо с растительным маслом, уксусом и теплой водой. В другой миске — муку с разрыхлителем. Яичную смесь осторожно смешайте с мучной, постоянно помешивая. После накройте и дайте тесту отдохнуть около часа.

И готовьте начинку: очистите и отварите картофель, разомните в пюре, добавьте обжаренный лук, сливочное масло, соль перец по вкусу. Готовое тесто разделите на 2 части. Раскатайте каждую часть в прямоугольник 30 х 40 см.

Переложите на каждый прямоугольник с краю по половине подготовленной картофельной начинки. Распределите по всему краю. Сверните тесто с картофельной начинкой в рулет.

Разрежьте рулет на 8 равных частей. У каждой части с одного конца скрепите плотно края, переверните скрепленной стороной вниз и защипите концы верхней части, оставляя небольшое отверстие. Должны получиться пирожки с открытым верхом.

Разогрейте духовку до 190 °C. Подготовленные кныши переложите на смазанный маслом противень. Яйцо взболтайте венчиком и при помощи кисточки нанесите на пирожки. Выпекайте до румяного цвета, примерно 25 минут.

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