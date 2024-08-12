Невероятно вкусная выпечка к чаю: рецепт пирога со сливами
Такие пироги называют "перевертышами", ведь перед подачей их буквально переворачивают так, чтобы фрукты оказались сверху.
В августе или в сентябре, когда в нашем распоряжении оказываются самые спелые и сладкие сливы, самое время готовить вкусную выпечку. В этом пироге-перевертыше очень много сладкой начинки и тонкого сдобного теста. Рецептом поделились на канале Cooking Time.
Пирог-перевертыш со сливами
Ингредиенты для начинки:
- сахар – 75 г;
- сливы – 8 шт.
Для теста:
- сахар – 175 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- два яйца;
- молоко – 75 мл;
- миндаль молотый – 100 г (по желанию);
- масло сливочное – 200 г;
- мука – 280 г.
Сливы разрежьте пополам и удалите косточки. В сковороде со съемной ручкой растопите 75 г сахара. Как только сахар начнет темнеть, снимите сковороду с огня. И разложите по дну половинки слив срезом вниз.
И готовьте тесто. Разотрите сахар с мягким сливочным маслом. По одному добавьте яйца, тщательно перемешивая после каждого, влейте молоко и снова перемешайте.
Всыпьте муку с разрыхлителем и молотый миндаль (если используете). Вымесите однородное тесто, выложите на сливы и разровняйте. Выпекайте пирог-перевертыш 40 мин при температуре 180 градусов. Дайте постоять минут пятнадцать, а потом переверните на блюдо сливами вверх.
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