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Еда

Невероятно вкусная выпечка к чаю: рецепт пирога со сливами

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Фото: Freepik | Пирог-перевертыш со сливами

Такие пироги называют "перевертышами", ведь перед подачей их буквально переворачивают так, чтобы фрукты оказались сверху.

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В августе или в сентябре, когда в нашем распоряжении оказываются самые спелые и сладкие сливы, самое время готовить вкусную выпечку. В этом пироге-перевертыше очень много сладкой начинки и тонкого сдобного теста. Рецептом поделились на канале Cooking Time.

Пирог-перевертыш со сливами

Ингредиенты для начинки:

  • сахар – 75 г;
  • сливы – 8 шт.

Для теста:

  • сахар – 175 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • два яйца;
  • молоко – 75 мл;
  • миндаль молотый – 100 г (по желанию);
  • масло сливочное – 200 г;
  • мука – 280 г.

Сливы разрежьте пополам и удалите косточки. В сковороде со съемной ручкой растопите 75 г сахара. Как только сахар начнет темнеть, снимите сковороду с огня. И разложите по дну половинки слив срезом вниз.

И готовьте тесто. Разотрите сахар с мягким сливочным маслом. По одному добавьте яйца, тщательно перемешивая после каждого, влейте молоко и снова перемешайте.

Всыпьте муку с разрыхлителем и молотый миндаль (если используете). Вымесите однородное тесто, выложите на сливы и разровняйте. Выпекайте пирог-перевертыш 40 мин при температуре 180 градусов. Дайте постоять минут пятнадцать, а потом переверните на блюдо сливами вверх.

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