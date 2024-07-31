Очень просто приготовить: рецепт блинчиков из яичных белков

Это простой рецепт, но его можно разнообразить по своему вкусу.

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Эти блинчики получаются небольшими и пышными. Они идеально подходят для перекуса или для завтрака. Рецептом поделились на сайте Buonissimo.

Вы можете приправить их чем угодно. Кленовый сироп, мед, варенье или свежие фрукты, или просто посыпьте их сахарной пудрой.

Ингредиенты очень простые, но их можно заменить по своему вкусу. Чтобы придать мягким блинам более сладкое послевкусие, используйте миндальное или кокосовое молоко, в любом случае смешивая его с небольшим количеством цельного молока.

Напоследок, чтобы сохранить блины, напоминаем, что их вполне можно заморозить и хранить в морозильной камере несколько месяцев.

Блинчики из яичных белков

Ингредиенты:

яичные белки — 200 г;

мука — 90 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло;

сахар 20 г;

сахарная пудра — по вкусу.

В миске перемешайте сахар и яичные белки не взбивая их. Когда начнут появляться пузырьки, добавьте муку и разрыхлитель, пока не получится жидкое тесто (если оно слишком жидкое, можно добавить еще 20 г муки).

Налейте немного масла в сковороду с антипригарным покрытием и нагрейте ее на умеренном огне.

Когда масло нагреется, влейте половником немного теста, оно распределится по сковороде и оставьте готовиться на пару минут.

Когда на поверхности появятся пузырьки, можно перевернуть блинчик и жарить на другой стороне в течение нескольких минут. Подавайте блинчики, пока они еще горячие, посыпав сахарной пудрой.

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