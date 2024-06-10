Творожные оладьи: рецепт вкусного блюда на завтрак

Такие оладьи долго не задержатся на столе. Особенно хороши они на завтрак.

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Пышные, ароматные и вкусные оладьи с творогом – лучшее блюдо в начале дня. Они легко утоляют голод и одинаково вкусные как со сметаной, вареньем, так и к чаю. Как их приготовить быстро и без хлопот, рассказала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Творожные оладьи

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

сахар – 2-3 ст. л;

соль – щепотка;

кефир – 150 гр;

творог – 200 гр;

мука – 180 гр;

сода – 1 ч. л;

масло – для жарки.

Способ приготовления:

К яйцам добавить сахар, соль, взбить венчиком. Затем ввести кефир, перемешать. Добавить творог, вымешать до однородной массы без комочков. Просеять муку, сверху на муку выложить соду, еще раз перемешать до однородности.

Жарить оладьи на разогретой с маслом сковороде на среднем огне с двух сторон.

Подавать оладьи можно с любой добавкой по вкусу.

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