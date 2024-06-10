Сирні оладки: рецепт смачної страви на сніданок

Такі оладки довго не затримаються на столі. Особливо гарні вони на сніданок.

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Пишні, ароматні та смачні оладки з сиром — найкраща страва на початку дня. Вони легко втамовують голод і однаково смачні як зі сметаною, варенням, так і до чаю. Як їх приготувати швидко та без клопоту, розповіла авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Сирні оладки

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

цукор — 2-3 ст. л;

сіль — щіпка;

кефір — 150 г;

кисломолочний сир — 200 г;

борошно — 180 г;

сода — 1 ч. л;

олія — для смаження.

Спосіб приготування:

До яєць додати цукор, сіль, збити вінчиком. Потім влити кефір, перемішати. Додати сир, вимішати до однорідної маси без грудочок. Просіяти борошно, зверху на борошно викласти соду, ще раз перемішати до однорідності.

Смажити оладки на розігрітій з олією сковороді на середньому вогні з двох боків.

Подавати оладки можна з будь-якою добавкою за смаком.

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