Капустяні оладки: простий рецепт смачної страви за 15 хвилин

Найсмачніші капустяні оладки зі сметаною або сметанним соусом. Приготувати його дуже просто.

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Капустяні оладки — ще один смачний спосіб втамувати голод і перекусити. Їх можна приготувати і як самостійну страву на обід чи вечерю. Зі сметаною або соусом вони виходять дуже апетитними. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. На її приготування у вас піде не більше 15 хвилин.

Капустяні оладки

Інгредієнти:

капуста — 500 г;

морква — 1/2 шт;

яйця — 1 велике або два маленьких;

цибуля — 1/2 головки (або 1/3, якщо цибулина велика);

борошно — 5-7 ст. л;

кефір — 100-120 мл;

зелень (петрушка, кріп);

сіль, чорний мелений перець, паприка за смаком.

Для сметанного соусу:

сметана — 3-4 ст. л;

часник — 1-2 зубчики;

протертий свіжий невеликий огірок — 1 шт;

зелень.

Спосіб приготування:

Овочі почистити, капусту порізати шматками і скласти в чашу блендера. Туди додати решту інгредієнтів і перебити все до пастоподібної маси. Якщо блендер не дуже потужний, закладайте продукти частинами.

Тісто викладати ло столовою ложкою на пательню, обсмажити млинці з обох боків до золотистої скоринки десь по три хвилини на невеликій кількості рослинної олії.

Готові оладки спочатку викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир. Подавати зі сметаною або сметанним соусом.

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