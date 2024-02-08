Идеальный завтрак: как приготовить яблочные оладьи на кефире

Оладьи с яблоками на кефире получаются пышными и вкусными. И они помогут начать ваш новый день вкусно.

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Оладьи на кефире невероятно просто готовятся и их легко можно дополнить вкусными начинками. Яблоки для этой цели подходят идеально.

Чтобы такие оладьи получились такими, как надо, выбирайте максимально свежий кефир. И заранее достаньте его из холодильника. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.

Муку следует просеять, чтобы оладьи получились пышными. Не кладите слишком много сахара, иначе оладушки будут подгорать. Разрыхлитель можно заменить на соду, но не забудьте погасить ее уксусом, или лимонным соком.

Яблочные оладьи на кефире

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

кефир — 250 мл;

сахар — 100 г;

мука — 1 стакан;

твердые яблоки — 2 шт.;

щепотка соли;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

рафинированное растительное масло (для жарки).

Яблоки очистите от кожуры и сердцевинки, нарежьте тонкими дольками, полейте лимонным соком и оставьте до момента жарки.

Взбейте яйца со щепоткой соли и двумя столовыми ложками сахара до тонкой белой пенки. Добавьте кефир. В эту смесь просейте муку, добавьте разрыхлитель и перемешайте все, пока не получится густое тесто. Дайте постоять 10-15 минут.

Жарьте оладьи на разогретой сковороде, на небольшом количестве растительного масла.

Набирайте тесто столовой ложкой и отправляйте на сковороду, чтобы сделать подложку для начинки. Затем разложите по "островкам теста" с тестом по 2-3 дольки яблок и на само яблоко добавьте немного сахара для сладости.

Накройте начинку слоем теста, немного меньшим, чем первый, и переверните оладьи лопаткой. Делайте все оперативно, чтобы оладьи не подгорели.

Подавайте готовые оладьи с медом или йогуртом. Если этот способ вам кажется сложным, просто добавьте мелко нарезанное яблоко в тесто.

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