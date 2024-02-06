Как приготовить булочки синнабоны по классическому рецепту

Булочки-улитки, или синнабоны — классика американской выпечки. И их просто приготовить дома.

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Название знаменитых булочек-синнабонов с корицей пошло от английского названия корицы — Cinnamon. И приготовить их очень просто. Главное делать их по рецепту и выбрать вкусные ингредиенты.

Классические булочки синнабон делают из дрожжевого теста. А потом дополняют выпечку начинкой из сахара, корицы, сливочного масла, и крем-сыра. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.

Синнабоны

Ингредиенты:

дрожжи свежие — 20 г;

молоко — 250 мл;

яйца -2 шт;

сахар — 85 г;

масло — 70 г;

мука — 600 г;

соль — 5 г;

растительное масло (для смазывания емкости);

сахар (для начинки) — 125 г;

корица (для начинки) — 10 г;

масло (для начинки) — 50 г;

рикотта (маскарпоне) для крема — 175 г;

молоко (для крема) — 50 г;

сахарная пудра для крема — 50 г.

Начнем с теста. В отдельной миске смешиваем дрожжи, чайную ложку сахара и теплое молоко. Оставляем в теплом месте на 20 минут.

Яйца отдельно взбиваем с сахаром, пока сахар полностью растворился.

В другой емкости подогреваем масло, но не до кипения. Соединяем яйца с сахаром, молоко с дрожжами и растопленным маслом. Перемешиваем аккуратно и аккуратно.

Заранее просеянную муку делим на две части. В одну кладем щепотку соли и добавляем понемногу к жидкой части, постоянно помешивая. Когда первая порция муки полностью растворится, вводим другую по такому же принципу.

Замешиваем тесто. Переложите тесто в отдельную миску, смазанную растительным маслом, закройте сверху бумажным полотенцем или пленкой и оставьте подниматься на час.

Приготовьте начинку: смешайте сахар с корицей. Тесто разверните в большой прямоугольник толщиной около 0,6 см и смажьте маслом и посыпьте сахаром и корицей.

Заверните тесто в рулет по длинному краю.

Готовый рулет порежьте на одинаковые кусочки шириной от 3 до 5 см.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Между кусочками оставьте расстояние. Накройте противень полотенцем и оставьте в теплом месте еще на 35 минут.

Выпекайте булочки в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Следите за корочкой, чтобы определить готовность.

Дайте остыть и пока готовьте начинку. В глубокой миске смешайте рикотту или маскарпоне, или другой сливочный крем с молоком и сахарной пудрой. Можете добавить ваниль. Взбейте венчиком до однородности.

Смажьте еще теплые синнабоны начинкой.

Также вы можете сделать крем из сгущенного молока.

2 яйца смешайте с 250 граммами сырой сгущенки и поставьте на маленький огонь. Доведите до загустения, но не до кипения. Не забывайте интенсивно помешивать во время варки. Перед тем, как полить синнабоны, дайте крему немного остыть.

Также вы можете приготовить вкусный хлеб с оливками.