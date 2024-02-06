Греческий хлеб с оливками: рецепт вкусной домашней выпечки
Чтобы тесто стало идеальным, необходимо выдержать его 18 часов. Выпекают его в котелке с крышкой.
Домашний хлеб – это вершина кулинарного мастерства, поскольку удается он у многих далеко не сразу, требует терпения и последовательности. Однако терпение и практика помогут преодолеть все и научиться печь ароматній, мягкий и невероятно вкусный хлеб. Сегодня рекомендуем вам приготовить греческий хлеб с оливками по рецепту из блога "Кулинария".
Греческий хлеб с оливками
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 125 гр;
- мука цельнозерновая – 375 гр;
- дрожжи быстродействующие – 3/4 ч. л;
- соль;
- орегано сушеный – 2 ст. л;
- сахар – 2 ч. л;
- вода комнатной температуры – около 2 стаканов;
- оливковое масло – 1 ст. л;
- оливки – 1 стакан.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать просеянную муку, соль, дрожжи, сахар, орегано, влить воду и оливковое масло, замесить тесто.
Затем в тесто добавить порезанные оливки, еще раз все перемешать, накрыть тесто пленкой и полотенцем, оставить при комнатной температуре на 18 часов.
Духовку разогреть до 230 градусов. Поставить внутрь пустой котелок с крышкой на 20 минут.
На присыпанную мукой поверхность выложить тесто. Загнуть края теста в центр. Перевернуть складки вниз. Присыпать тесто мукой и сформировать шар, шар несколько раз повернув его и потянув на себя. Месить тесто нельзя.
Перенести тесто на пергамент, после чего вместе с пергаментом поместить его в горячий котелок, закрыть крышкой и выпекать 25 минут. Затем снять крышку и выпекать еще 30–35 минут.
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