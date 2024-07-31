Дуже просто приготувати: рецепт млинців із яєчних білків

Це простий рецепт, але його можна урізноманітнити на свій смак.

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Ці млинці виходять невеликими та пишними. Вони ідеально підходять для перекусу або для сніданку. Рецептом поділилися на сайті Buonissimo.

Ви можете приправити їх чим завгодно. Кленовий сироп, мед, варення чи свіжі фрукти, або просто посипте їх цукровою пудрою.

Інгредієнти дуже прості, але їх можна замінити на свій смак. Щоб надати м'яким млинцям солодшого присмаку, використовуйте мигдальне або кокосове молоко, у будь-якому разі змішуючи його з невеликою кількістю незбираного молока.

Наостанок, щоб зберегти млинці, нагадуємо, що їх цілком можна заморозити та зберігати в морозильній камері кілька місяців.

Млинці з яєчних білків

Інгредієнти:

яєчні білки — 200 г;

борошно — 90 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

рослинна олія;

цукор 20 г;

цукрова пудра — за смаком.

У мисці перемішайте цукор і яєчні білки, не збиваючи їх. Коли почнуть з'являтися бульбашки, додайте борошно і розпушувач, поки не вийде рідке тісто (якщо воно занадто рідке, можна додати ще 20 г борошна).

Налийте трохи олії в сковороду з антипригарним покриттям і нагрійте її на помірному вогні.

Коли олія нагріється, влийте ополоником трохи тіста, воно розподілиться на сковорідці й залиште готуватися на кілька хвилин.

Коли на поверхні з'являться бульбашки, можна перевернути млинець і смажити на іншому боці протягом кількох хвилин. Подавайте млинці, поки вони ще гарячі, посипавши цукровою пудрою.

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