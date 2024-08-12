Неймовірно смачна випічка до чаю: рецепт пирога зі сливами
Такі пироги називають "перевертнями", адже перед подачею їх буквально перевертають так, щоб фрукти опинилися зверху.
У серпні або у вересні, коли в нашому розпорядженні опиняються найстигліші та найсолодші сливи, саме час готувати смачну випічку. У цьому пирозі-перевертні дуже багато солодкої начинки і тонкого здобного тіста. Рецептом поділилися на каналі Cooking Time.
Пиріг-перевертень зі сливами
Інгредієнти для начинки:
- цукор — 75 г;
- сливи — 8 шт.
Для тіста:
- цукор — 175 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- два яйця;
- молоко — 75 мл;
- мигдаль мелений — 100 г (за бажанням);
- масло вершкове — 200 г;
- борошно — 280 г.
Сливи розріжте навпіл і видаліть кісточки. У сковороді зі знімною ручкою розтопіть 75 г цукру. Щойно цукор почне темніти, зніміть сковороду з вогню. І розкладіть по дну половинки слив зрізом донизу.
І готуйте тісто. Розітріть цукор із м'яким вершковим маслом. По одному додайте яйця, ретельно перемішуючи після кожного, влийте молоко і знову перемішайте.
Всипте борошно з розпушувачем і мелений мигдаль (якщо використовуєте). Вимісіть однорідне тісто, викладіть на сливи та розрівняйте. Випікайте пиріг-перевертиш 40 хв за температури 180 градусів. Дайте постояти хвилин п'ятнадцять, а потім переверніть на блюдо сливами догори.
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