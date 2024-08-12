Неймовірно смачна випічка до чаю: рецепт пирога зі сливами

Такі пироги називають "перевертнями", адже перед подачею їх буквально перевертають так, щоб фрукти опинилися зверху.

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У серпні або у вересні, коли в нашому розпорядженні опиняються найстигліші та найсолодші сливи, саме час готувати смачну випічку. У цьому пирозі-перевертні дуже багато солодкої начинки і тонкого здобного тіста. Рецептом поділилися на каналі Cooking Time.

Пиріг-перевертень зі сливами

Інгредієнти для начинки:

цукор — 75 г;

сливи — 8 шт.

Для тіста:

цукор — 175 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

два яйця;

молоко — 75 мл;

мигдаль мелений — 100 г (за бажанням);

масло вершкове — 200 г;

борошно — 280 г.

Сливи розріжте навпіл і видаліть кісточки. У сковороді зі знімною ручкою розтопіть 75 г цукру. Щойно цукор почне темніти, зніміть сковороду з вогню. І розкладіть по дну половинки слив зрізом донизу.

І готуйте тісто. Розітріть цукор із м'яким вершковим маслом. По одному додайте яйця, ретельно перемішуючи після кожного, влийте молоко і знову перемішайте.

Всипте борошно з розпушувачем і мелений мигдаль (якщо використовуєте). Вимісіть однорідне тісто, викладіть на сливи та розрівняйте. Випікайте пиріг-перевертиш 40 хв за температури 180 градусів. Дайте постояти хвилин п'ятнадцять, а потім переверніть на блюдо сливами догори.

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