Солодкий і ароматний: рецепт смачного десерту "Тосканський молочник"

Це старовинний рецепт, якому вже чотириста років. І за ці роки він став тільки кращим.

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Тосканський молочник — стародавній тосканський десерт, який готують з 1600 року і складається з молока, яєць і борошна. Існують різні варіанти молочника, приправлені корицею, коріандром або навіть мускатним горіхом. Давай спробуємо приготувати його за цим простим рецептом, опублікованим на сайті Buonissimo.

Тосканський молочник

Інгредієнти:

молоко — 1 л;

чотири яйця;

борошно — 80 г;

мелена кориця — 1 ч. л.;

цедра одного лимона;

оливкова олія;

цукор за смаком;

сіль — 1 щіпка;

мускатний горіх — 1 щіпка.

У мисці збийте цілі яйця, продовжуючи збивати, потроху додавайте борошно, ідеально перемішуючи. Повільно додайте молоко, потім додайте корицю, терту цедру лимона (тільки жовту частину), сіль і мускатний горіх.

Добре змастіть деко олією і вилийте в нього суміш, розрівнявши її, потім поставте в розігріту до 170°C духовку і випікайте 25–30 хвилин, перевіряючи внутрішню готовність зубочисткою.

Після приготування дістаньте молочника з духовки і дайте йому охолонути, перш ніж покривати його цукровою пудрою. Подавайте, нарізавши на квадрати.

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