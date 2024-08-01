Солодкий і ароматний: рецепт смачного десерту "Тосканський молочник"
Це старовинний рецепт, якому вже чотириста років. І за ці роки він став тільки кращим.
Тосканський молочник — стародавній тосканський десерт, який готують з 1600 року і складається з молока, яєць і борошна. Існують різні варіанти молочника, приправлені корицею, коріандром або навіть мускатним горіхом. Давай спробуємо приготувати його за цим простим рецептом, опублікованим на сайті Buonissimo.
Тосканський молочник
Інгредієнти:
- молоко — 1 л;
- чотири яйця;
- борошно — 80 г;
- мелена кориця — 1 ч. л.;
- цедра одного лимона;
- оливкова олія;
- цукор за смаком;
- сіль — 1 щіпка;
- мускатний горіх — 1 щіпка.
У мисці збийте цілі яйця, продовжуючи збивати, потроху додавайте борошно, ідеально перемішуючи. Повільно додайте молоко, потім додайте корицю, терту цедру лимона (тільки жовту частину), сіль і мускатний горіх.
Добре змастіть деко олією і вилийте в нього суміш, розрівнявши її, потім поставте в розігріту до 170°C духовку і випікайте 25–30 хвилин, перевіряючи внутрішню готовність зубочисткою.
Після приготування дістаньте молочника з духовки і дайте йому охолонути, перш ніж покривати його цукровою пудрою. Подавайте, нарізавши на квадрати.
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