Що робити з кислими яблуками: рецепт смачного джему на зиму

Джем має гарний колір, приємний смак і чудово підходить для додавання у випічку.

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Недозрілі або кислі яблука не потрібно викидати, адже це — чудовий інгредієнт для смачного джему, який стане справжньою окрасою зимового меню. Його можна використовувати для випічки або намазувати на хліб. Рецептом джему з кислих яблук поділилися в блозі "Консервація і кулінарія". Він готується дуже просто та виходить красивим на вигляд, ароматним і смачним.

Желе з кислих яблук

Інгредієнти:

яблука кислі великі, порізані на 4 частини — 3,5 кг;

лимони (зціджений сік) — 4 шт;

цукор — за смаком.

Спосіб приготування.

Залити яблука водою на глибину 2-5 см і варити до перетворення на рідку масу близько 45 хвилин. Вилити масу в мішок із грубої бавовняної тканини і, коли маса достатньо охолоне, ретельно видавити сік. Повторити цю операцію двічі, добре промиваючи тканину.

В отриману проціджену масу додати лимонний сік, відміряючи 500 грамів цукру на кожні 0,6 літра соку. Варити сік протягом 10-20 хвилин, постійно підсипаючи цукор і помішуючи. Після цього кип'ятити ще 5 хвилин. Зазвичай цього часу достатньо, але для надійності бажано провести перевірку, капнувши краплю на блюдце, і переконатися, що маса застигне. У підсумку вийде дуже прозоре желе, що іскриться. Помістити його в чисті стерилізовані банки й закатати кришками.

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