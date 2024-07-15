Сливове варення: простий рецепт смачного літнього смаколика
Сливове варення готується всього з трьох інгредієнтів — слив, цукру і лимонного соку, до яких ви можете додати спеції на свій смак.
Щільне і смачне, сливове варення, або джем, прекрасно підходить для намазування на тости або печиво на сніданок або як закуску для всієї родини, для використання в якості начинки для різних видів десертів. А ще воно чудово поєднується з сирами. Рецептом поділилися на сайті Сookist.
Ідеальний період для його приготування — літо і початок осені, коли сливи вже продають на всіх ринках і в магазинах.
Ви можете використовувати будь-який сорт слив, який вам більше до вподоби: цей рецепт чудово підходить для червоних, жовтих або білих слив, тому вибір залежить від того, що у вас є в наявності. Що стосується кількості цукру, ми рекомендуємо додавати його в кількості від 50 до 100% від ваги фруктів, залежно від ступеня солодкості самих фруктів. Фактично, цукор діє як природний консервант.
Тому сливове варення без цукру або з невеликою кількістю цукру слід зберігати в холодильнику і вживати протягом кількох днів.
Сливове варення
Інгредієнти:
- свіжі сливи (без кісточок) — 1 кг
- цукрова пудра — 450 г;
- один лимон.
Помийте та обсушіть сливи паперовим рушником. Потім розріжте кожну сливу навпіл, видаливши кісточку. Потім, не знімаючи шкірки, наріжте м'якоть кубиками і перекладіть їх у велику каструлю.
Тепер додайте цукор, помішуючи, щоб він розподілився рівномірно, і лимонний сік.
Потім доведіть варення до кипіння і готуйте на слабкому вогні, час від часу помішуючи дерев'яною ложкою, щоб не пригоріло.
Варіть приблизно 50 хвилин, поки джем не стане густим і його крапля не сповзатиме з блюдця.
Наповніть стерилізовані, чисті й сухі банки гарячим варенням. Закрийте їх і дайте охолонути в перевернутому вигляді.
До свого смаку у варення можна додати такі спеції, як тертий імбир, мелену корицю, бодян або гвоздику.
Ті, хто віддає перевагу більш гладкій консистенції без шматочків фруктів, можуть подрібнити варення блендером.
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