Сливовое варенье: простой рецепт вкусного летнего лакомства

Сливовое варенье готовится всего из трех ингредиентов — слив, сахара и лимонного сока, к которым вы можете добавить специи по своему вкусу.

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Плотное и вкусное, сливовое варенье, или джем, прекрасно подходит для намазывания на тосты или печенье на завтрак или как закуску для всей семьи, для использования в качестве начинки для различных видов десертов. А еще оно прекрасно сочетается с сырами. Рецептом поделились на сайте Соокіѕт.

Идеальный период для его приготовления — лето и начало осени, когда сливы уже продают на всех рынках и в магазинах.

Вы можете использовать любой сорт слив, который вам больше нравится: этот рецепт отлично подходит для красных, желтых или белых слив, поэтому выбор зависит от того, что у вас есть в наличии. Что касается количества сахара, мы рекомендуем добавлять его в количестве от 50 до 100% от веса фруктов, в зависимости от степени сладости самих фруктов. Фактически, сахар действует как природный консервант.

Поэтому сливовое варенье без сахара или с небольшим количеством сахара следует хранить в холодильнике и употреблять в течение нескольких дней.

Сливовое варенье

Ингредиенты:

свежие сливы (без косточек) — 1 кг

сахарная пудра — 450 г;

один лимон.

Помойте и обсушите сливы бумажным полотенцем. Затем разрежьте каждую сливу пополам, удалив косточку. Затем, не снимая кожуры, нарежьте мякоть кубиками и переложите их в большую кастрюлю.

Теперь добавьте сахар, помешивая, чтобы он распределился равномерно, и лимонный сок.

Затем доведите варенье до кипения и готовьте на слабом огне, время от времени помешивая деревянной ложкой, чтобы не пригорело.

Варите примерно 50 минут, пока джем не станет густым и его капля не будет сползать с блюдца.

Наполните стерилизованные, чистые и сухие банки горячим вареньем. Закройте их и дайте остыть в перевернутом виде.

По своему вкусу в варенье можно добавить такие специи, как тертый имбирь, молотую корицу, бадьян или гвоздику.

Те, кто предпочитает более гладкую консистенцию без кусочков фруктов, могут измельчить варенье блендером.

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