Арбузный джем: рецепт ароматного летнего варенья

Арбузное варенье — восхитительное летнее лакомство. Ничего похожего вы точно не пробовали.

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Поскольку арбуз сам по себе очень сладкий фрукт, предлагаем не перебарщивать с сахаром; на самом деле вы можете немного уменьшить указанную дозу, помня, однако, что меньшее количество сахара также приводит к сокращению срока хранения. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Арбузное варенье можно употреблять на завтрак или в качестве закуски , намазывать на тосты или использовать для начинки тортов, тарталеток и чизкейков с неповторимым летним ароматом.

Арбузное варенье

Ингредиенты:

мякоть арбуза — 1 кг;

сахар — 400 г;

один лимон.

Длинным острым ножом разрежьте арбуз. Снимите кожуру, стараясь удалить также всю белую часть. Удалите семена из мякоти арбуза и разрежьте ее на кусочки. Поместите арбуз в сито и дайте ему стечь в течение 30 минут.

Переложите хорошо осушенный арбуз в алюминиевую кастрюлю с высокими стенками.

Добавляем сахар, вливаем лимонный сок и варим около 45 минут или пока не загустеет.

Измельчите арбузное варенье погружным блендером.

Вам нужно будет добиться кремообразной и бархатистой консистенции. Сразу же наполните стерилизованные банки кипящим арбузным джемом. Закройте банку соответствующей крышкой, тщательно закрутив ее.

Переверните банку вверх дном и дайте ей остыть.

Поместите арбузное варенье в кладовку и подождите не менее 15 дней, прежде чем его употреблять, чтобы вкусы и ароматы идеально смешались. Затем подавайте с ломтиками поджаренного хлеба, желательно домашнего.

Если хотите, вы можете приправить арбузный джем специями , например, имбирем или ванилью, и заменить лимонный сок апельсиновым соком.

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