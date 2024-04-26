Королевский клубничный джем: как приготовить варенье, которое любила королева Елизавета
Клубничный джем королева очень любила в детстве. И, чтобы его приготовить, понадобиться только три ингредиента.
Когда королева Елизавета II была еще юной принцессой, она очень любила сэндвичи с клубничным джемом. Сейчас такой джем официально продает Букингемский дворец. Но его может приготовить каждый. И попробовать точно такие сэндвичи, как подавали к столу в Букингемском дворце. Рецептом старомодного клубничного джема поделились на сайте My Poppet.
Если хотите повторить любимый сэндвич Елизаветы II, это легко: возьмите белый хлеб, джем и немного сливочного масла. И главное: обрезать корочки и сделать сэндвичи в форме монетки пенни. Точно так, как предпочитала покойная королева.
Старомодный клубничный джем
Ингредиенты:
- 5 чашек (1,25 кг) сахара;
- 1,5 кг клубники;
- 1/2 стакана лимонного сока.
Поместите два блюдца в морозилку. Подготовьте банки к стерилизации, вымыв их в теплой мыльной воде и хорошо ополоснув.
Вымойте, очистите и разрежьте клубнику пополам. В большую кастрюлю добавьте все ингредиенты. Аккуратно нагрейте, не доводя до кипения, и осторожно перемешайте деревянной ложкой. Не допускайте, чтобы ягоды разварились.
Увеличьте огонь и, не доводя до кипения, продолжайте помешивать до полного растворения сахара.
Варите, не перемешивая, 20 минут. Стерилизуйте банки в духовке (120 градусов и 30 минут).
Начните проверять температуру застывания: снимите варенье с огня и выложите небольшое количество смеси на охлажденное блюдце, верните в морозильную камеру на 30 секунд, затем проведите пальцем по смеси. Когда она достигнет точки застывания, она должна оставить на блюдце чистый след.
Если заданная точка не достигнута, готовьте еще 5 минут и повторите. Для достижения правильной консистенции может потребоваться до 40 минут.
Когда вы убедитесь, что джем готов, снимите его с огня и дайте отдохнуть 5 минут.
Удалите накипь и пену, образующуюся на поверхности. Разлейте варенье по горячим стерилизованным банкам, закупорьте и наклейте этикетки.
Как стерилизовать банки:
- Банки и крышки вымойте в теплой мыльной воде и хорошо ополосните.
- Выложите на противень (это нормально, если они еще влажные) и в холодную духовку.
- Разогрейте духовку до 120°С и поставьте банки минимум на 30 минут.
- Наполните и закройте банки, пока они еще горячие.
Читайте также:
Битва клубничного варенья: Букингемский дворец показал свой джем после презентации Меган Маркл
Варенье из одуванчиков: интересный рецепт цветочного варенья
Воздушный и вкусный пирог с вареньем: рецепт выпечки со вкусом из детства