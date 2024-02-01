Воздушный и вкусный пирог с вареньем: рецепт выпечки со вкусом из детства
Большой плюс этой выпечки в том, что для нее вам не понадобится дрожжевое тесто. Такой пирог очень вкусный с чаем и молоком.
Наверное, многие помнят, как наши бабушки пекли в печи пышные пироги с вареньем, которыми потому угощали детей, внуков и гостей. Сладкое воздушное тесто, начинка из клубничного, вишневого или яблочного варенья и аромат домашней выпечки невозможно забыть. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась своим рецептом такого пирога, предложив порадовать уже своих детей такой вкуснотой.
Пышный и нежный пирог с вареньем
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт;
- сахар – 150 гр;
- ванильный сахар – 8 гр;
- соль – щепотка;
- растительное масло – 120 мл;
- ванильный йогурт или сметана – 150 гр;
- разрыхлитель – 15 гр;
- мука – 300 гр;
- варенье – 6 ст. л.
Способ приготовления:
В глубокой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли, пока ингредиенты не растворятся. Добавить туда же йогурт или сметану, растительное масло, просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Тесто получится, как густая сметана
Разделить тесто на две части. В форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом, вылить половину теста, положить три ложки варенья, разровнять варенье по всей площади, затем вылить вторую половину теста и снова сверху положить три ложки варенья.
Отправить пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Готовность проверять с помощью зубочистки. Если после протыкания пирога она сухая, значит, выпечка готова.
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