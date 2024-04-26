Королівський полуничний джем: як приготувати варення, яке любила королева Єлизавета

Полуничний джем королева дуже любила в дитинстві. І, щоб його приготувати, знадобитися лише три інгредієнти.

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Коли королева Єлизавета II була ще юною принцесою, вона дуже любила сендвічі з полуничним джемом. Зараз такий джем офіційно продає Букінгемський палац. Але його може приготувати кожен. І спробувати точно такі сендвічі, як подавали до столу в Букінгемському палаці. Рецептом старомодного полуничного джему поділилися на сайті My Poppet.

Якщо хочете повторити улюблений сендвіч Єлизавети II, це легко: візьміть білий хліб, джем і трохи вершкового масла. І головне: обрізати скоринки і зробити сендвічі у формі монетки пенні. Точно так, як віддавала перевагу покійна королева.

Старомодний полуничний джем

Інгредієнти:

5 чашок (1,25 кг) цукру;

1,5 кг полуниці;

1/2 склянки лимонного соку.

Помістіть два блюдця в морозилку. Підготуйте банки до стерилізації, вимивши їх у теплій мильній воді та добре обполоснувши.

Вимийте, очистіть і розріжте полуницю навпіл. У велику каструлю додайте всі інгредієнти. Акуратно нагрійте, не доводячи до кипіння, і обережно перемішайте дерев'яною ложкою. Не допускайте, щоб ягоди розварилися.

Збільште вогонь і, не доводячи до кипіння, продовжуйте помішувати до повного розчинення цукру.

Варіть, не перемішуючи, 20 хвилин. Стерилізуйте банки в духовці (120 градусів і 30 хвилин).

Почніть перевіряти температуру застигання: зніміть варення з вогню і викладіть невелику кількість суміші на охолоджене блюдце, поверніть у морозильну камеру на 30 секунд, потім проведіть пальцем по суміші. Коли вона досягне точки застигання, вона має залишити на блюдці чистий слід.

Якщо заданої точки не досягнуто, готуйте ще 5 хвилин і повторіть. Для досягнення правильної консистенції може знадобитися до 40 хвилин.

Коли ви переконаєтеся, що джем готовий, зніміть його з вогню і дайте відпочити 5 хвилин.

Видаліть накип і піну, що утворюється на поверхні. Розлийте варення по гарячих стерилізованих банках, закупорте та наклейте етикетки.

Як стерилізувати банки:

Банки та кришки вимийте в теплій мильній воді та добре обполосніть.

Викладіть на деко (це нормально, якщо вони ще вологі) і в холодну духовку.

Розігрійте духовку до 120°С і поставте банки мінімум на 30 хвилин.

Наповніть і закрийте банки, поки вони ще гарячі.

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