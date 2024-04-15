Варення з кульбаби: цікавий рецепт квіткового варення

Варення з кульбаби – це оригінальна консервація. І вона точно вас здивує.

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Кульбабки – це не тільки гарні жовті квіти, а й цінний інгредієнт для цікавого варення. Таке варення має особливий смак і аромат. Для приготування варення з кульбаби потрібно зібрати близько двох кухлів квіток. Їх слід ретельно промити під холодною водою і обдати окропом, щоб позбутися гіркоти.

Потім квіти потрібно залити гарячим цукровим сиропом та варити на повільному вогні близько 20-30 хвилин. Таке варення ще й корисне, бо багате на вітаміни, особливо на вітамін С, який допомагає зміцнити імунітет. Також у складі варення містяться антиоксиданти. Однак слід бути обережним, адже воно може спричинити алергічні реакції. А якщо додати м'яту у варення з кульбаби, то вийде дуже цікавий смак. Рецептом поділились на сайті Kolizhanka.

Варення з кульбаби з м’ятою

Інгредієнти:

кульбаба (квіти) – 100-120 шт.

цукор – 500 г;

вода – 500 мл;

половинка лимона;

м’ята – 20 г.

Промиті квіти та листочки м’яти висипаємо в каструлю та заливаємо водою. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь та варимо, прикривши кришкою протягом години.

Отриманий відвар проціджуємо через сито.

У квітковий сироп засипаємо цукор, перемішуємо і повторно доводимо до кипіння, проварюємо ще близько 30 хвилин, зменшивши вогонь.

Після додаємо подрібнений лимон та тримаємо на вогні ще 10 хвилин.

Розливаємо варення по стерильним банкам та закриваємо.

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