Дріжджовий рулет із горіховою начинкою: рецепт смачної випічки

Начинка з горіхів, змішаних з яблучним соком і цукром, надає випічці неймовірно багатого і насиченого смаку.

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Любителям дріжджової випічки і горіхового смаку, напевно, сподобається дріжджовий рулет із горіховою начинкою. Рецептом цього смачного десерту поділилися в телеграм-каналі "Кулінарні рецепти". Рекомендуємо приготувати цю смачну випічку і потішити себе та рідних.

Дріжджовий рулет із горіховою начинкою

Інгредієнти:

Для тіста

пресовані дріжджі — 10 г;

цукор — 1 ст. л;

молоко — 125 мл;

борошно — 250 г;

жовток — 1 шт;

солі — ⅓ ч. л;

рослинна олія — 1 ст. л;

яйце для змащення — 1 шт.

Для начинки:

волоські горіхи — 500 г;

яблучний сік — 70 мл;

цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У мисці змішати пресовані дріжджі, розтерши їх між пальцями, тепле молоко і цукор. Залишити на 10 хвилин, щоб дріжджі розійшлися.

Змішати борошно, жовток, сіль і олію, додати отриману суміш в опару. За потреби додати трохи борошна, до 30 грамів, щоб було легше замішувати.

Сформувати з готового тіста кульку, покласти у велику миску і накрити плівкою. Залишити тісто підходити протягом 50 хвилин.

Поки тісто підходить, готуємо начинку. Для цього яблучний сік розігріти, щоб він був гарячим. Горіхи перебити в блендері до стану крихти, змішати їх із цукром і яблучним соком.

Духовку розігріти до 180 градусів. Тісто обім'яти, присипати робочу поверхню борошном і розкачати тісто в прямокутний пласт завтовшки 0,5-0,7 мм.

Посипати тісто начинкою, розподіляючи по всій поверхні, але відступаючи 3-4 см від країв. Загорнути бічні краї всередину і скрутити рулет.

Деко застелити пергаментним папером і перекласти рулет на нього швом донизу.

Збити яйце, змастити ним дріжджовий рулет за допомогою силіконового пензлика. Випікайте рулет 30 хвилин.

Коли рулет охолоне, можна розрізати його на шматочки і подавати до столу.

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