Закусочний рулет із моркви: рецепт простої страви для свят і в будні

Готовий рулет потрібно відправити на кілька годин у холодильник, щоб начинка стабілізувалася. Тоді під час розрізання на порції рулет матиме гарний зріз.

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При словах "закуска з моркви" багатьом першими спадає на думку морква по-корейськи. Однак рецептів смачних страв для святкового столу з цього овоча набагато більше. Наприклад, морквяний закусочний рулет, рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Юлія. Спробуйте приготувати його, і у вашому блокноті з улюбленими рецептами напевно з'явиться ще один запис.

Морквяний закусочний рулет

Інгредієнти:

морква — 600 г;

яйця — 5 шт;

крем-сир Філадельфія, — 250 г;

сіль, перець, за смаком;

кріп, пучок;

рослинна олія;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

Моркву помити, почистити, натерти сирою на дрібну тертку, обсмажити на олії та шматочку вершкового масла, додавши сіль і перець. Дати охолонути до кімнатної температури.

Тим часом відокремити білки від жовтків. Білки збити до стійкої піни, а жовтки додати в моркву. Моркву вмішати в білки й обережно перемішати від низу до верху.

Викласти отриману масу на змащений олією пергамент і випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, 15-20 хв. Готову випічку охолодити й акуратно перекласти на харчову плівку. Змастити її по всій площі Філадельфією, змішаною з дрібно порубаним кропом. Згорнути корж у рулет, обмотати харчовою плівкою і покласти в холодильник на кілька годин, щоб крем-сир стабілізувався.

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