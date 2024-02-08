2 в 1: рецепт відбивних під шубою з моркви по-корейськи
Для страви можна купити корейську моркву, а можна приготувати самостійно. Але зробити це слід десь за добу до того, як візьметеся за м'ясо.
Відбивні — страва, яку дуже люблять і діти, і дорослі. Їх готують у клярі, під сиром, ананасами та з безліччю інших інгредієнтів. Кулінарна блогерка Дар'я Дарико пропонує приготувати їх під шубою з моркви по-корейськи. Поєднання улюбленої закуски та м'яса дає дуже цікавий і яскравий смак.
Відбивні під шубою з моркви по-корейськи
Інгредієнти:
- морква по-корейськи;
- куряче філе;
- сир твердий;
- майонез;
- перець, сіль, спеції для курки;
- борошно і яйця для панірування.
Для моркви по-корейськи:
- морква — 1 кг;
- олія — 200 мл;
- сіль — 1 ст. л;
- цукор — 4 ст. л;
- оцет — 5 ст. л;
- часник — 10 зубчиків
- гострий перець чилі без насіння — за бажанням;
- спеції для моркви по-корейськи — 1 ст. л;
- коріандр — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно приготувати моркву по-корейськи. Для цього моркву та часник очистити, моркву натерти на спеціальній тертці для корейської моркви, перекласти в миску. Часник пропустити через прес, гострий перець дрібно порізати, все додати до моркви. Туди ж відправити сіль, цукор, оцет, спеції та коріандр. У сотейнику налити олію. Довести до кипіння. Залити моркву киплячою олією так, щоб олія проходила крізь часник і перець, оскільки саме це надає смаку, добре перемішати. Накрити і прибрати на добу в холодильник.
Тепер готуємо відбивні. Усі інгредієнти беруться в пропорціях за бажанням і смаком.
Куряче філе помити, обсушити, відбити, посолити, поперчити, занурити в яйце, обваляти в борошні й обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
Викласти відбивні на деко, зверху на кожну покласти корейську моркву, а зверху полити майонезом. Посипати все тертим сиром, який добре плавиться (оптимальний варіант — моцарела) і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 7-10 хвилин.
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