Дрожжевой рулет с ореховой начинкой: рецепт вкуснейшей выпечки
Начинка из орехов, смешанных с яблочным соком и сахаром, придает выпечке невероятно богатый и насыщенный вкус.
Любителям дрожжевой выпечки и орехового вкуса, наверняка, понравится дрожжевой рулет с ореховой начинкой. Рецептом этого вкусного десерта поделились в телеграмм-канале "Кулинарные рецепты". Рекомендуем приготовить эту вкусную выпечку и порадовать себя и родных.
Дрожжевой рулет с ореховой начинкой
Ингредиенты:
Для теста
- прессованные дрожжи – 10 гр;
- сахар – 1 ст. л;
- молоко – 125 мл;
- мука – 250 гр;
- желток – 1 шт;
- соли — ⅓ ч. л;
- растительное масло – 1 ст. л;
- яйцо для смазки – 1 шт.
Для начинки:
- грецкие орехи – 500 гр;
- яблочный сок – 70 мл;
- сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
В миске смешать прессованные дрожжи, растерев их между пальцами, теплое молоко и сахар. Оставить на 10 минут, чтобы дрожжи разошлись.
Смешать муку, желток, соль и растительное масло, добавить полученную смесь в опару. При необходимости добавить немного муки, до 30 граммов, чтобы было легче замешивать.
Сформировать из готового теста шарик, положить в большую миску и накрыть пленкой. Оставить тесто подходить в течение 50 минут.
Пока тесто подходит, готовим начинку. Для этого яблочный сок разогреть, чтобы он был горячим. Орехи перебить в блендере до состояния крошки, смешать их с сахаром и яблочным соком.
Духовку разогреть до 180 градусов. Тесто обмять, присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5-0,7 мм.
Посыпать тесто начинкой, распределяя по всей поверхности, но отступая 3-4 см от краев. Завернуть боковые края внутрь и скрутить рулет.
Противень застелить пергаментной бумагой и переложить рулет на него швом вниз.
Взбить яйцо, смазать им дрожжевой рулет с помощью силиконовой кисточки. Выпекайте рулет 30 минут.
Когда рулет остынет, можно разрезать его на кусочки и подавать к столу.
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