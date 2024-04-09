Дрожжевой рулет с ореховой начинкой: рецепт вкуснейшей выпечки

Начинка из орехов, смешанных с яблочным соком и сахаром, придает выпечке невероятно богатый и насыщенный вкус.

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Любителям дрожжевой выпечки и орехового вкуса, наверняка, понравится дрожжевой рулет с ореховой начинкой. Рецептом этого вкусного десерта поделились в телеграмм-канале "Кулинарные рецепты". Рекомендуем приготовить эту вкусную выпечку и порадовать себя и родных.

Дрожжевой рулет с ореховой начинкой

Ингредиенты:

Для теста

прессованные дрожжи – 10 гр;

сахар – 1 ст. л;

молоко – 125 мл;

мука – 250 гр;

желток – 1 шт;

соли — ⅓ ч. л;

растительное масло – 1 ст. л;

яйцо для смазки – 1 шт.

Для начинки:

грецкие орехи – 500 гр;

яблочный сок – 70 мл;

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В миске смешать прессованные дрожжи, растерев их между пальцами, теплое молоко и сахар. Оставить на 10 минут, чтобы дрожжи разошлись.

Смешать муку, желток, соль и растительное масло, добавить полученную смесь в опару. При необходимости добавить немного муки, до 30 граммов, чтобы было легче замешивать.

Сформировать из готового теста шарик, положить в большую миску и накрыть пленкой. Оставить тесто подходить в течение 50 минут.

Пока тесто подходит, готовим начинку. Для этого яблочный сок разогреть, чтобы он был горячим. Орехи перебить в блендере до состояния крошки, смешать их с сахаром и яблочным соком.

Духовку разогреть до 180 градусов. Тесто обмять, присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5-0,7 мм.

Посыпать тесто начинкой, распределяя по всей поверхности, но отступая 3-4 см от краев. Завернуть боковые края внутрь и скрутить рулет.

Противень застелить пергаментной бумагой и переложить рулет на него швом вниз.

Взбить яйцо, смазать им дрожжевой рулет с помощью силиконовой кисточки. Выпекайте рулет 30 минут.

Когда рулет остынет, можно разрезать его на кусочки и подавать к столу.

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