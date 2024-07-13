Кавуновий джем: рецепт ароматного літнього варення

Кавунове варення — чудові літні ласощі. Нічого схожого ви точно не пробували.

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Оскільки кавун сам по собі дуже солодкий фрукт, пропонуємо не переборщувати з цукром; насправді ви можете трохи зменшити зазначену дозу, пам'ятаючи, однак, що менша кількість цукру також призводить до скорочення терміну зберігання. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Кавунове варення можна вживати на сніданок або як закуску, намазувати на тости або використовувати для начинки тортів, тарталеток і чизкейків з неповторним літнім ароматом.

Кавунове варення

Інгредієнти:

м'якоть кавуна — 1 кг;

цукор — 400 г;

один лимон.

Довгим гострим ножем розріжте кавун. Зніміть шкірку, намагаючись видалити також усю білу частину. Видаліть насіння з м'якоті кавуна і розріжте її на шматочки. Помістіть кавун у сито і дайте йому стекти протягом 30 хвилин.

Перекладіть добре осушений кавун в алюмінієву каструлю з високими стінками.

Додаємо цукор, вливаємо лимонний сік і варимо близько 45 хвилин або поки не загусне.

Подрібніть кавунове варення занурювальним блендером.

Вам потрібно буде домогтися кремоподібної та бархатистої консистенції. Одразу ж наповніть стерилізовані банки киплячим кавуновим джемом. Закрийте банку відповідною кришкою, ретельно закрутивши її.

Переверніть банку догори дном і дайте їй охолонути.

Помістіть кавунове варення в комору і почекайте щонайменше 15 днів, перш ніж його вживати, щоб смаки й аромати ідеально змішалися. Потім подавайте зі скибочками підсмаженого хліба, бажано домашнього.

Якщо хочете, ви можете приправити кавуновий джем спеціями, наприклад, імбиром або ваніллю, і замінити лимонний сік апельсиновим соком.

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